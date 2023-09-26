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    Спикер палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку из-за скандала с украинским ветераном СС

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    5 комментариев

    Спикер палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку из-за скандала с украинским эсэсовцем, сообщает 26 сентября РИА Новости.

    Напомним, Рота пригласил на заседание парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского 98-летнего Ярослава Хунку, которого представил как «украино-канадского ветерана Второй мировой войны».

    Старику аплодировали стоя — в том числе канадский премьер Джастин Трюдо и Зеленский с супругой.

    А потом выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина», которая была знаменита своими зверствами. Энтони Рота извинился за приглашение в государственный орган украинского нациста и принес «глубочайшие извинения» еврейским общинам Канады и всего мира.

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    Комментарии 5

    Леон Лио26 Сен 2023 в 21:15
    У нас хоть кто-то в отставку после скандалов подавал? ХА. Ни один добровольно от своего поста не откажется, только ногами вперед.
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 21:14
    после скандала с отпрыском кадырова кто подал в отставку? правильно, воры из власти сами не уйдут
    +1−0
    Потёртый русский26 Сен 2023 в 21:13
    Ждем ответной отставки адамака дырова
    +2−0
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