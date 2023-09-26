Спикер палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку из-за скандала с украинским ветераном СС

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку из-за скандала с украинским эсэсовцем, сообщает 26 сентября РИА Новости.
Напомним, Рота пригласил на заседание парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского 98-летнего Ярослава Хунку, которого представил как «украино-канадского ветерана Второй мировой войны».
Старику аплодировали стоя — в том числе канадский премьер Джастин Трюдо и Зеленский с супругой.
А потом выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина», которая была знаменита своими зверствами. Энтони Рота извинился за приглашение в государственный орган украинского нациста и принес «глубочайшие извинения» еврейским общинам Канады и всего мира.
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