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    Глава МИД Канады: спикер палаты общин должен уйти в отставку после приглашения в парламент украинского ветерана СС

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    15 комментариев

    Спикер канадской палаты общин Энтони Рота должен уйти в отставку, заявила 26 сентября глава МИД Канады Мелани Жоли, передает РИА Новости. Поводом стал скандал вокруг чествования в канадском парламенте украинского ветерана СС. Жоли назвала это «совершенно неприемлемым».

    «Это позор для палаты, для канадцев. Я считаю, что спикер должен прислушаться к членам палаты и уйти в отставку», — цитирует агентство слова Жоли.

    Напомним, Рота пригласил на заседание парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского 98-летнего Ярослава Хунку, которого представил как «украино-канадского ветерана Второй мировой войны».

    «Он украинский герой, канадский герой, и мы благодарим его за службу. Спасибо», — сказал тогда спикер.

    Старику аплодировали стоя — в том числе канадский премьер Джастин Трюдо и Зеленский с супругой.

    А потом выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина», которая была знаменита своими зверствами. О них помнят поляки и словаки. Энтони Рота извинился за приглашение в государственный орган украинского нациста. Он заявил, что якобы ни парламентарии, ни украинская делегация не знали о том, кого он пригласил, поэтому спикер палаты общин берет на себя «полную ответственность» за случившееся.

    Также Энтони Рота принес «глубочайшие извинения» еврейским общинам Канады и всего мира.

    Ранее польский посол в Канаде заявил, что Польша не потерпит обеления нацизма и требует принести извинения за приглашение украинского нациста в канадский парламент.

    UPD: После публикации материала стало известно, что посольство России в Оттаве направило ноту в МИД Канады, а также в офисы премьер-министра страны Джастина Трюдо и спикера палаты общин Энтони Рота «в связи с приветствием в канадском парламенте украинского нациста» (цитата по ТАСС). Пока никакого ответа посольство не получило.

    Дивизия СС «Галиция (также известна как «Галичина») была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В мае 45-го ее военнослужащие сдались войска Великобритании и США.

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    Комментарии 15

    Gensekoonpanvrotukra26 Сен 2023 в 18:36
    Зеленовича уже списали. Ждут момента
    +0−0
    Зелень и уголь26 Сен 2023 в 18:33
    Рота прекрасен. Перед евреями извинился , а перед поляками извиняться не обязательно. Они славяне. А перед Зеленским отдельно он извинился?
    +0−1
    Гость26 Сен 2023 в 18:28
    Самый молодец это еврей зеленский, который активно хлопал деду из сс)))
    +1−3
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