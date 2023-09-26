Глава МИД Канады: спикер палаты общин должен уйти в отставку после приглашения в парламент украинского ветерана СС

Спикер канадской палаты общин Энтони Рота должен уйти в отставку, заявила 26 сентября глава МИД Канады Мелани Жоли, передает РИА Новости. Поводом стал скандал вокруг чествования в канадском парламенте украинского ветерана СС. Жоли назвала это «совершенно неприемлемым».

«Это позор для палаты, для канадцев. Я считаю, что спикер должен прислушаться к членам палаты и уйти в отставку», — цитирует агентство слова Жоли.

Напомним, Рота пригласил на заседание парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского 98-летнего Ярослава Хунку, которого представил как «украино-канадского ветерана Второй мировой войны».



«Он украинский герой, канадский герой, и мы благодарим его за службу. Спасибо», — сказал тогда спикер.

Старику аплодировали стоя — в том числе канадский премьер Джастин Трюдо и Зеленский с супругой.



А потом выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина», которая была знаменита своими зверствами. О них помнят поляки и словаки. Энтони Рота извинился за приглашение в государственный орган украинского нациста. Он заявил, что якобы ни парламентарии, ни украинская делегация не знали о том, кого он пригласил, поэтому спикер палаты общин берет на себя «полную ответственность» за случившееся.



Также Энтони Рота принес «глубочайшие извинения» еврейским общинам Канады и всего мира.

Ранее польский посол в Канаде заявил, что Польша не потерпит обеления нацизма и требует принести извинения за приглашение украинского нациста в канадский парламент.

