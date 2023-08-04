«Вернуть квартиру помогала "ФСБ"». Как голоса в WhatsApp довели пенсионера до поджога и смерти

«Он был адекватным человеком», — говорят соседи. 47news восстановил последние дни поджигателя военкомата во Всеволожске. И даже заглянул в его телефон чужими глазами.
47news поговорил 4 августа с соседями
Случай с Ершовым стал очередным. До этого пенсионеры пытались поджечь военкоматы в нескольких городах России, в том числе Петербурге. Все они говорят примерно одно и то же: попав на крючок телефонных мошенников, надеялись спасти сбережения и следовали инструкциям то «сотрудника ФСБ», то службы безопасности банка.
— Мы просто в шоке, мы его знали больше
— Не рассказывал, почему переехал?
— Ну, он на пенсии был, человек пожилой,
По словам собеседниц, соседи часто общались, заходили друг к другу, поздравляли с праздниками, в том числе с недавним Днем ВМФ. «Валерий был хорошим человеком, вел себя адекватно — «как мы все». Всю жизнь проработал на хорошем месте», говорят соседи, не называя, впрочем, что за место.
В конце июля соседка внезапно обнаружила его квартиру выставленной на продажу на сайте бесплатных объявлений.
— В
Как выяснилось, 1 августа, накануне поджога, мужчина позвонил соседке и попросил зайти, помочь с телефоном — нужно было перенести все приложения на главную страницу. По словам женщины, это были обычные приложения, типа «галереи» с фото. На вопрос, будет ли он завтра утром дома, мужчина ответил, что нужно «сходить в одно место». В WhatsApp женщина заметила у него два контакта, которые были подписаны как «ФСБ».
— Вы не спросили, что за «ФСБ»?
— Он говорил, что ФСБ помогает ему вернуть квартиру, мол, его обманули, и теперь он пытается вернуть ее назад. Но очень мало говорил об этом.
Напомним, в 09:30 утра 2 августа мужчина приблизился к военкомату Всеволожска на улице Московской, подпалил два «коктейля Молотова» и бросил их в сторону здания. До цели они не долетели.
Возбуждено уголовное дело по «покушению на уничтожение имущества путем поджога». Ершова, понимая возраст, отпустили домой под обязательства о явке.
Впервые о поджоге военкомата соседи узнали после прихода журналистов. Вечером 2 августа пенсионера видели дома уже в компании следователей. Утром 3 августа мужчина вышел на лестницу, чтобы выбросить мусор в мусоропровод, с тех пор его никто не видел. К вечеру Ершова начала искать адвокат, обратилась к соседям. Домашний телефон в квартире был отключен (мобильный изъят), а на звонки в дверь он не отвечал. Подключили брата, а затем решили обратиться в полицию и МЧС.
По словам соседки, из квартиры уже начал исходить какой-то нехороший запах, было очень жарко. Мужчину нашли в комнате в петле. «Сама видела, это ужасно», — говорит соседка.
— Всё как обухом по голове. Встречаешься каждый день, всё нормально и тут такое... Меня и первый раз после поджога чуть не парализовало, давление сразу подскочило, а потом еще и такое. Не знаю, как успокоиться, — поделилась жительница дома Валентина.
Елизавета Мелякова, 47news