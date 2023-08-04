«Вернуть квартиру помогала "ФСБ"». Как голоса в WhatsApp довели пенсионера до поджога и смерти

Фото: 47news Поделиться Поделиться





«Он был адекватным человеком», — говорят соседи. 47news восстановил последние дни поджигателя военкомата во Всеволожске. И даже заглянул в его телефон чужими глазами.

47news поговорил 4 августа с соседями 76-летнего Валерия Ершова из Всеволожска, пытавшегося поджечь военкомат, а затем покончившего с собой. Выяснилось, что он переехал в дом на улице Ленинградской в микрорайоне Котово Поле всего пару месяцев назад. Раньше здесь жила его мать. В мае он продал свою квартиру в Петербурге, где жил с супругой (она умерла около пяти лет назад). Перевез вещи, потом сделал ремонт — нанимал работников, которые переклеивали обои, меняли потолки и двери. Сейчас на новой двери следы вскрытия и наклейки «Опечатано».

Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Поделиться Поделиться





Случай с Ершовым стал очередным. До этого пенсионеры пытались поджечь военкоматы в нескольких городах России, в том числе Петербурге. Все они говорят примерно одно и то же: попав на крючок телефонных мошенников, надеялись спасти сбережения и следовали инструкциям то «сотрудника ФСБ», то службы безопасности банка.



— Мы просто в шоке, мы его знали больше 30 лет , очень хорошо общались, знали его маму. Он к матери иногда приезжал, но сам с женой в городе жил. Детей у них не было. Мать давно умерла, с тех пор квартира пустовала, — рассказала соседка Татьяна. — Не рассказывал, почему переехал? — Ну, он на пенсии был, человек пожилой, 76 лет . Видимо, решил уехать за город и заодно вернуться на малую родину. Тут во Всеволожске могилы матери и жены, 70-летний брат живет через несколько домов. По словам собеседниц, соседи часто общались, заходили друг к другу, поздравляли с праздниками, в том числе с недавним Днем ВМФ. «Валерий был хорошим человеком, вел себя адекватно — «как мы все». Всю жизнь проработал на хорошем месте», говорят соседи, не называя, впрочем, что за место.

Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Поделиться Поделиться





В конце июля соседка внезапно обнаружила его квартиру выставленной на продажу на сайте бесплатных объявлений.

— В 20-х числах июля мы с семьей были на отдыхе, и мне дочка показала, говорит, смотри, это же, наверное, квартира дяди Валеры. Я ее сразу узнала. Звоню ему, спрашиваю, ты что квартиру продаешь? Он мне: «А ты откуда знаешь?». И всё. Объявление еще такое было странное, написано, что продается срочно в связи с переездом. Причем ее же кто-то фотографировал, значит кто-то приходил — чужой рюкзак на фото был. Потом, когда вернулась, спросила его еще раз, продается квартира или нет. Говорю — ты что, столько лет здесь прожили. Он уже начал говорить, что не продает, возможно, уже в таком состоянии был... Объявление потом пропало. Вроде как 25 июля он ее продал, хотя никаких чужих я не заметила с тех пор, — говорит Татьяна.

Как выяснилось, 1 августа, накануне поджога, мужчина позвонил соседке и попросил зайти, помочь с телефоном — нужно было перенести все приложения на главную страницу. По словам женщины, это были обычные приложения, типа «галереи» с фото. На вопрос, будет ли он завтра утром дома, мужчина ответил, что нужно «сходить в одно место». В WhatsApp женщина заметила у него два контакта, которые были подписаны как «ФСБ». — Вы не спросили, что за «ФСБ»? — Он говорил, что ФСБ помогает ему вернуть квартиру, мол, его обманули, и теперь он пытается вернуть ее назад. Но очень мало говорил об этом.

Напомним, в 09:30 утра 2 августа мужчина приблизился к военкомату Всеволожска на улице Московской, подпалил два «коктейля Молотова» и бросил их в сторону здания. До цели они не долетели.

Возбуждено уголовное дело по «покушению на уничтожение имущества путем поджога». Ершова, понимая возраст, отпустили домой под обязательства о явке.



Впервые о поджоге военкомата соседи узнали после прихода журналистов. Вечером 2 августа пенсионера видели дома уже в компании следователей. Утром 3 августа мужчина вышел на лестницу, чтобы выбросить мусор в мусоропровод, с тех пор его никто не видел. К вечеру Ершова начала искать адвокат, обратилась к соседям. Домашний телефон в квартире был отключен (мобильный изъят), а на звонки в дверь он не отвечал. Подключили брата, а затем решили обратиться в полицию и МЧС. По словам соседки, из квартиры уже начал исходить какой-то нехороший запах, было очень жарко. Мужчину нашли в комнате в петле. «Сама видела, это ужасно», — говорит соседка.

— Всё как обухом по голове. Встречаешься каждый день, всё нормально и тут такое... Меня и первый раз после поджога чуть не парализовало, давление сразу подскочило, а потом еще и такое. Не знаю, как успокоиться, — поделилась жительница дома Валентина.

Елизавета Мелякова, 47news