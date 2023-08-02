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    Пошли на сделку с «ФСБ». Кто поджигает военкоматы в Петербурге и Ленобласти

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    В Петербурге и Ленобласти вот уже третьи сутки поджигают военкоматы. Неспокойно начиная с 31 июля в Центральном и Адмиралтейском районах, Сестрорецке и Всеволожске.

    Череду поджогов открыл 53-летний водитель ВАЗа — в последний день июля он дважды бросил бутылки с горючим в военкомат Центрального района на улице Чайковского. На следующий день тару, наполненную зажигательной смесью и отбеливателем, отобрали у 54-летней жительницы Курортного района. Охранник военкомата Кронштадтского и Курортного районов на улице Володарского, 1 остановил визитершу на входе, почувствовав подозрительный запах.

    В тот же вечер за поджог военкомата задержали 66-летнюю кассиршу — та, вооружившись бутылкой с горючим и замотавшись в платок, расправилась с дверью военкомата на Английском проспекте за 13 секунд. В среду, 2 августа, во Всеволожске задержали 76-летнего пенсионера. Он неумело пытался поджечь бутылки с «коктейлем Молотова» возле здания на Московской улице, 4, но в итоге загорелась лишь земля у него под ногами.

    Рассказы задержанных очень похожи между собой — все они в такт друг другу вторят о неизвестных, которые сначала «развели» их по телефону на кредит, а затем вынудили пойти на сделку. Не с кем-нибудь, а с «ФСБ». Списать долги, по словам подозреваемых в поджогах, предлагалось в обмен на помощь «Федеральной службе безопасности», а именно «провокацию возле военкомата», которая позволила бы отвлечь или задержать «мошенников».

    К слову, поход с бутылками в военкомат для одной из задержанных обернулся месяцем в компании психиатров, они проведут экспертизу. Для 53-летнего водителя ВАЗа полицейское следствие просит ареста. Остальным поджигателям меру пресечения выберут в ближайшее время.

    Аналогичных случаев уже немало и в других регионах. Подробнее о том, что известно о поджигателях военкоматов и что они рассказывают, читайте в материале «Фонтанки».

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