Пошли на сделку с «ФСБ». Кто поджигает военкоматы в Петербурге и Ленобласти

В Петербурге и Ленобласти вот уже третьи сутки поджигают военкоматы. Неспокойно начиная с 31 июля в Центральном и Адмиралтейском районах, Сестрорецке и Всеволожске.
Череду поджогов открыл
В тот же вечер за поджог военкомата задержали
Рассказы задержанных очень похожи между собой — все они в такт друг другу вторят о неизвестных, которые сначала «развели» их по телефону на кредит, а затем вынудили пойти на сделку. Не с кем-нибудь, а с «ФСБ». Списать долги, по словам подозреваемых в поджогах, предлагалось в обмен на помощь «Федеральной службе безопасности», а именно «провокацию возле военкомата», которая позволила бы отвлечь или задержать «мошенников».
К слову, поход с бутылками в военкомат для одной из задержанных обернулся месяцем в компании психиатров, они проведут экспертизу. Для
Аналогичных случаев уже немало и в других регионах. Подробнее о том, что известно о поджигателях военкоматов и что они рассказывают, читайте в материале «Фонтанки».