Пенсионеры с «Молотовым»: что говорят поджигатели военкоматов

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге за два дня задержали трех поджигателей военкоматов, состоявшихся и только пытавшихся. По России случаев уже около двух десятков. Чаще всего это люди одного и того же архетипа: тихие пенсионеры и предпенсионеры с кредитами и пропавшими сбережениями, которых что-то или, скорее, кто-то убеждает внезапно с огнем идти к военным комиссариатам. «Фонтанка» собрала их похожие объяснения.





Кассир супермаркета, 66 лет , в ночи подожгла двери ближайшего к дому военкомата на Английском проспекте. На крючке мошенников она была уже давно. Еще в мае этого года ей позвонили во время рабочей смены якобы из банка и сообщили, что ее персональными данными завладели мошенники и хотят взять большой кредит. Для помощи в сложившейся ситуации женщину перенаправили в «службу безопасности» и связали с «Александром Федоровичем». Последний в разговоре убедил кассиршу взять кредит на сумму 200 тысяч рублей.



1 августа «Александр Федорович» вернулся. Сначала он требовал взять новый кредит, но кассир лишь констатировала, что никакой банк больше ей в долг не дает. Тогда собеседник, по предварительной информации, предложил сделку: он списывает ей долг и платит сверху 50 тысяч рублей, а она помогает ему «задержать мошенников».



Когда женщина согласилась, ей вызвали такси и отвезли на АЗС. Там, согласно выданной инструкции, она купила составляющие для создания «коктейля Молотова». А потом такси отвезло ее к военному комиссариату на Английском проспекте. Женщине сказали замаскироваться с помощью платка и солнечных очков.

После поджога, который попал на видео, ее попросили сделать видеозвонок, чтобы подтвердить содеянное. Мошенники, по словам «Александра Федоровича», должны были выбежать из горевшего здания прямо в руки полиции. Но этого не произошло, а такси увезло женщину домой в Кустарный переулок, где ее и задержали в половине третьего ночи. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога». Максимальное наказание, предусмотренное второй частью статьи 167 УК , — пять лет лишения свободы.



Похожая беседа привела в военкомат на Чайковского и 53-летнего водителя ВАЗа. Оперативникам мужчина объяснил, что выполнял задание «сотрудника ФСБ Колесникова», обещавшего спасение от кредитов.



Как стало известно «Фонтанке», с середины июля мужчина, живущий с мамой, был под атакой телефонных мошенников. За это время они уговорили его под разными предлогами взять несколько кредитов. Потом на него якобы вышел сотрудник службы безопасности банка, представившийся Германом Александровичем. Он, по предварительной информации, предложил связать мужчину с тем, кто поможет в его беде. И предоставил ему контакт «сотрудника ФСБ Колесникова». Тот за свою помощь в «списании кредитов» потребовал помощи в расследовании дела о якобы «мошенничестве среди сотрудников военкомата».



Поджог, по его словам, должен был отвлечь их, а «ФСБ» бы изъяла нужные им документы. Всё закончилось подгоревшей дверью военкомата, поврежденными воротами и задержанием. Полицейское следствие квалифицировало случившееся как умышленное повреждение чужого имущества путем поджога.



Накануне в военкомат на Володарского вошла 53-летняя женщина с тремя бутылками. Подходя к зданию, судя по видеозаписи, она разговаривала с кем-то по телефону. А внутри начала кричать, что сожжет всех, охрана уловила запах бензина. С собой у нее оказались зажигалка и шесть коробков спичек. К счастью, женщину задержали до того как она успела что-то сделать.



Как она рассказала в суде «78» каналу, к военкомату ее привели «кураторы из телефона». Сначала от нее потребовали снять сбережения — 865 тысяч рублей под предлогом того, что деньги «меченые», а после внести их через банкоматы на различные счета. А затем, чтобы вернуть деньги обратно, ей сказали сделать коктейли с зажигательной смесью.



Как писала «Фонтанка», полиция настаивала на особом подходе: психическое состояние женщины вызывает сомнения. Суд согласился. По итогам процесса, который проходил в закрытом режиме, ее определили в медицинскую организацию, которая оказывает психиатрическую помощь. Женщине также вменяют покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога ( 167 УК ).

2 августа у военкомата во Всеволожске в Ленобласти задержали 76-летнего мужчину с двумя бутылками с зажигательной смесью. Как пишет 47news, он бросал бутылки в здание, но не слишком удачно — огонь разгорался прямо на земле у него под ногами. Росгвардия передала его в руки полиции. По информации «78», мужчина действовал по приказу «сотрудника службы безопасности ЦБ».



Вместе с петербургскими поджигателями по России только за последние двое суток набирается уже около пары десятков похожих случаев. Как писали СМИ, в Кузьминках 62-летняя пенсионерка кидала в дверь военкомата «коктейль Молотова». В Отрадном у входа в комиссариат задержали 69-летнего мужчину сразу с пятью бутылками. В Подольске один и тот же военкомат попытались поджечь два раза. Причем сначала это были двое пенсионеров, а затем попытку повторил 22-летний местный житель.

В Воронежской области задержали 24-летнюю учительницу русского языка за попытку поджога военкомата в Россоши. Она заявила, что на прошлой неделе с ней связался неизвестный человек, представившийся сотрудником ЦБ, и заявил, что с ее банковскими счетами происходят мошеннические действия. А затем с ней связались уже «сотрудники правоохранительных органов», которые уточнили: мошенник скрывался в военкомате и для его задержания нужно метнуть бутылку с зажигательной смесью. Женщина так и сделала.



А в Волгограде задержали 82-летнюю пенсионерку. Председателя районного отделения организации «Дети военного Сталинграда» Римму Второву остановили прямо у здания комиссариата с «коктейлем Молотова» и мобильными телефонами, пишет V1.RU.



«Такого просто не может быть, — сообщила журналистам руководитель организации Наталья Сарафанова. — Римма Борисовна такой положительный человек во всех отношениях, умница-женщина».



Еще в декабре прошлого года управление ФСБ по Москве и Московской области предупреждало через «Интерфакс», что в столичных регионах активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками ФСБ и «склоняют к переводу денег или преступным действиям, в том числе от имени ФСБ РФ». Злоумышленники, «используя психологические приемы убеждения, предлагают гражданам принять участие в оперативно-разыскных мероприятиях по поимке преступников».



«Проведенными мероприятиями установлено, что в большинстве случаев звонки осуществляются с территории Украины путем подмены абонентских номеров на телефоны доверия российских правоохранительных структур», — добавили в управлении.



Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Михаил Старшинов в беседе с «Подъемом» заявил, что обман мошенников — слабое оправдание, и нападавшие на военкоматы должны понести за это ответственность.



«С точки зрения расследования преступления, это задача правоохранительных органов. Для меня выглядит, мягко говоря, странным, когда людям звонит бог знает кто и они идут в банк, снимают свои накопления и выкидывают их в окно, когда кто-то, бог знает кто, говорит: "Иди, сожги военкомат или зарежь соседа". Это, конечно, будет квалифицировано как преступление, безусловно. Что людьми движет, когда это так, я не знаю: глупость, нелепость, — заявил Старшинов. — Где граница тогда, для кого мы будем делать снисхождение? Так люди через одного могут сказать, что помутнение нашло — набил я ему морду. Нет у меня разумного объяснения. А для какого-то снисхождения я не вижу основания. А с чего вдруг?»

Собрал Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

