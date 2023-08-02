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    В Петербурге задержали «женщину в платке», подозреваемую в поджоге военкомата на Английском проспекте

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    Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в поджоге дверей военкомата в Адмиралтейском районе. Пришлось подождать, когда она вернется домой.

    66-летнюю женщину взяли около половины третьего ночи у квартиры дома 4 в Кустарном переулке, где она проживает, стало известно 2 августа ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

    По версии следствия, именно она накануне около половины десятого вечера подошла к дверям военкомата на Английском проспекте, разлила там горючую жидкость и подожгла. Женщина засветилась на камерах, а всё действие заняло не больше 15 секунд.

    Охрана военкомата потушила огонь и вызвала сотрудников полиции.

    Пенсионерка стала третьей за двое суток покусившейся на имущество военного ведомства в Петербурге. 31 июля 53-летний мужчина поджог двери военкомата на улице Чайковского. А 1 августа в Сестрорецке задержали 64-летнюю местную жительницу, которая пришла в военкомат с двумя бутылками зажигательной смеси.

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