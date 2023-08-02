В Петербурге задержали «женщину в платке», подозреваемую в поджоге военкомата на Английском проспекте

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в поджоге дверей военкомата в Адмиралтейском районе. Пришлось подождать, когда она вернется домой.
66-летнюю женщину взяли около половины третьего ночи у квартиры
По версии следствия, именно она накануне около половины десятого вечера подошла к дверям военкомата на Английском проспекте, разлила там горючую жидкость и подожгла. Женщина засветилась на камерах, а всё действие заняло не больше
Охрана военкомата потушила огонь и вызвала сотрудников полиции.
Пенсионерка стала третьей за двое суток покусившейся на имущество военного ведомства в Петербурге.