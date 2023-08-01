Загорелось не с первого раза, очевидцы спокойно наблюдали. Появилось видео с поджогом военкомата в Петербурге

Не с первого раза загорелась дверь военкомата Центрального района после броска бутылки с зажигательной смесью. За метаниями мужчины наблюдали очевидцы, помешать попытался лишь один.



Действия 53-летнего мужчины, который якобы после разговора с «сотрудником ФСБ Колесниковым» пришел на улицу Чайковского, накануне около семи вечера попали на видео, которое 1 августа оказалось в распоряжении «Фонтанки».