Загорелось не с первого раза, очевидцы спокойно наблюдали. Появилось видео с поджогом военкомата в Петербурге

Не с первого раза загорелась дверь военкомата Центрального района после броска бутылки с зажигательной смесью. За метаниями мужчины наблюдали очевидцы, помешать попытался лишь один.
Действия 53-летнего мужчины, который якобы после разговора с «сотрудником ФСБ Колесниковым» пришел на улицу Чайковского, накануне около семи вечера попали на видео, которое 1 августа оказалось в распоряжении «Фонтанки».
«Фонтанка.ру»
На кадрах видно, что первый бросок бутылки не привел к возгоранию, но остановил несколько человек, которые его видели. Они наблюдали за тем, как мужчина метался на газоне. Потом пошел в машину, взял еще одну бутылку и пошел второй раз к дверям военкомата. В этот момент ему пытался помешать мужчина с рюкзаком, но у него ничего не вышло.
После возгорания дверей метатель сел за руль своего ВАЗ 2199 и, по словам очевидцев, пытался протаранить арочную дверь. Там же его задержали. Он оказался местным жителем, который работает водителем в одной из петербургских фирм.
В полиции он, по предварительной информации, рассказывал о том, как две недели общался в мессенджере с «Колесниковым», который и уговорил его на поджог.
Двери военкомата были оперативно потушены.
Дело возбуждено по статье «Умышленное повреждение чужого имущества путём поджога».