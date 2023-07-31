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    Показываем подожженную дверь военкомата в Петербурге и машину подозреваемого

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    Автомобиль подозреваемого в поджоге военкомата на Чайковского в Петербурге остался стоять на улице, прямо у места преступления. Обгоревшая деревянная дверь военкомата открыта, видно, что серьезных повреждений получить она не успела.

    Перед этим машина протаранила ворота, которые, по словам местных жителей, только накануне успели отремонтировать.

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    «Фонтанка.ру»

    Как писала «Фонтанка», подозреваемый в поджоге военкомата в Петербурге рассказал про «переговоры с ФСБ», которые якобы длились не один день и вылились в идею с облитой бензином дверью.

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