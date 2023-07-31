Показываем подожженную дверь военкомата в Петербурге и машину подозреваемого

Автомобиль подозреваемого в поджоге военкомата на Чайковского в Петербурге остался стоять на улице, прямо у места преступления. Обгоревшая деревянная дверь военкомата открыта, видно, что серьезных повреждений получить она не успела.
Перед этим машина протаранила ворота, которые, по словам местных жителей, только накануне успели отремонтировать.
«Фонтанка.ру»
Как писала «Фонтанка», подозреваемый в поджоге военкомата в Петербурге рассказал про «переговоры с ФСБ», которые якобы длились не один день и вылились в идею с облитой бензином дверью.