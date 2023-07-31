Показываем подожженную дверь военкомата в Петербурге и машину подозреваемого

Автомобиль подозреваемого в поджоге военкомата на Чайковского в Петербурге остался стоять на улице, прямо у места преступления. Обгоревшая деревянная дверь военкомата открыта, видно, что серьезных повреждений получить она не успела.



Перед этим машина протаранила ворота, которые, по словам местных жителей, только накануне успели отремонтировать.