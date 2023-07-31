    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Сильный дождь

    Ощущается как 21

    1 м/с, сев

    754мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.59eur100.94

    Подозреваемый в поджоге военкомата в Петербурге рассказал про «переговоры с ФСБ»

    770
    3 комментария

    Подозреваемый в поджоге военкомата на Чайковского в Петербурге рассказал о «переговорах с ФСБ», которые закончились облитой бензином дверью и небольшим пожаром.

    Ранее не судимый уроженец Ленинграда 53 лет, который живет в мамой в дести километрах от военкомата, рассказал, что две недели назад с ним в WhatApp якобы связался неизвестный, который представился сотрудником ФСБ.

    Переговоры привели к предложению провести акцию на Чайковского, чтобы получить доступ к документам, которые якобы по его словам отправляются на Украину из военкомата.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВоенкоматПоджогЧайковского 55
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close