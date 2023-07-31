Подозреваемый в поджоге военкомата в Петербурге рассказал про «переговоры с ФСБ»

Подозреваемый в поджоге военкомата на Чайковского в Петербурге рассказал о «переговорах с ФСБ», которые закончились облитой бензином дверью и небольшим пожаром.



Ранее не судимый уроженец Ленинграда 53 лет, который живет в мамой в дести километрах от военкомата, рассказал, что две недели назад с ним в WhatApp якобы связался неизвестный, который представился сотрудником ФСБ.

Переговоры привели к предложению провести акцию на Чайковского, чтобы получить доступ к документам, которые якобы по его словам отправляются на Украину из военкомата.