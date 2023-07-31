«Так сказала «ФСБ»: зачем водитель ВАЗа в Петербурге зажег двери военкомата

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На соседней улице от Большого дома на Литейном именем пытались поджечь военкомат. Живущий с мамой 53-летний мужчина на вопрос о мотивах рассказал историю странной переписки в WhatsApp. Фонтанка собрала всё, что известно о поджоге военного комиссариата на улице Чайковского.



Двери военного комиссариата Центрального района Петербурга на Чайковского, 53, в особняке А.К. Кольмана, вспыхнули в начале восьмого вечера в понедельник, 31 июля. Мужчина на ВАЗ-2199 не только облил входную группу бензином, но и попытался протаранить арочные ворота. Как с грустью сообщили «Фонтанке» жильцы — их починили только накануне. К счастью, сильного пожара не случилось, всего 1 кв метр, всё быстро потушили.

Место оцепили и в арке дома на некоторое время оказались заперты посетители магазина. Неизвестного задержали прямо на месте. Его психическое состояние и без экспертов вызвало вопросы. Он — ранее не судимый уроженец Ленинграда 53 лет. Живет с матерью в десяти километрах от военкомата, в «Одноклассниках» ничего экстремистского — посты про Высоцкого и Семака, цитаты Зельдина и Илона Маска, да поздравления с днём рождения.

Удивленным полицейским он поведал, что две недели по WhatsApp общается с неизвестным, который представлялся «сотрудником ФСБ Колесников». Колесников и предложил провести провокацию на Чайковского, чтобы получить доступ к документам, которые якобы, по его словам, отправляются на Украину из военкомата. Теперь с задержанным будут работать теперь уже настоящие сотрудники. Одновременно саперы осмотрели машину поджигателя. Бомбы или чего-то еще, что могло бы представлять опасность в недрах ВАЗа не нашли.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В апреле 2023 года телефонные переговоры уже приводили мужчину в военкомат в Петербурге. Аспиранту тоже звонили «из ФСБ». Следователю молодой человек рассказал потом о попытке спастись от долгов и навязанной мести мошенникам, которые будто бы засели по соседству — в военном комиссариате Пушкинского и Колпинского районов. Подробнее об этой драматической истории читайте на «Фонтанке».

«Фонтанка.ру»

А в июне по похожей схеме загорелся Сбер на Васильевском острове. Прилично одетая женщина атаковала отделение на Новосмоленской набережной и не спешила уходить после того, как разгорелось пламя. Очевидцы отмечали, что она несколько раз выкрикнула проукраинский лозунг и стала «отчитываться по телефону, что сделала». Подробнее читайте здесь.

