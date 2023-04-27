Алло, вам повестка, или Как аспирант с бензином не промахнулся по военкомату в Пушкине

Побег от мошенников, прятки в отеле, экспресс-курс по конспирации и фотографии котика между делом. Поджигателя из аспиранта петербургского вуза ковали телефонные Кашпировские, и он такой не один.

Украинское патриотическое приветствие могли слышать у гимназии на Леонтьевской улице в Пушкине накануне незадолго до полудня. Так задержанный после неудачного поджога Историко-литературного музея 25-летний петербуржец призывал ФСБ, а на том конце провода, вероятно, смеялись.



По данным «Фонтанки», вину в покушении на одно из старейших зданий города, где в начале прошлого века квартировалось полицейское управление, он не отрицает. Но первой целью был не музей.

Следователю молодой человек из Колпино рассказал о попытке спастись от долгов и навязанной мести мошенникам, которые будто бы засели по соседству — в военном комиссариате Пушкинского и Колпинского районов.

Не в службу и не в дружбу По словам подозреваемого, в Пушкин ещё 25 апреля его привели телефонные разговоры с теми, кто обещал избавить его от кредитов, якобы оформленных на его имя преступниками. Собеседников было двое, звонили по очереди и не иначе гипнотизировали. Дальше: номер в местном отеле, смена сим-карт и телефонов, поездки на такси. За всё только наличными — чтобы аферисты не вычислили.



Ранним утром 26-го было обнадёжили: с кредитами почти разобрались. И тут же огорошили: мол, есть повестка, служить готов? Летом окончивший магистратуру и продолживший учёбу молодой человек энтузиазма не выказал, а на смартфон уже прилетела повестка.

Впрочем, собеседники поправились, и она — происки мошенников. Предложение отомстить, говорит, не вдохновило. К этому времени «спасители» уже успели вытребовать и его фотографии в нужных им местах, и даже снимки кота, с которым аспирант прятался в отеле.



Родина не забудет Избежать очередного задания не вышло. Как рассказывает, мыкаясь по АЗС в поисках канистры, всё же спросил: а законно ли?.. Разговор о Родине и «главном мошеннике», будто бы засевшем в военкомате, решительности не добавил.

Жечь здание комиссариата и якобы принадлежащий начальнику автомобиль он отказался. Вероятно, не последнюю роль в решении сыграли замеченные неподалёку сотрудники правоохранительных органов. Команда облить бензином музей по соседству такого неприятия уже не вызвала.



Молодого человека задержали менее чем в километре, на Оранжерейной улице. Он признался, что успел покричать об Украине. Ожидания, что после этих кодовых слов с успешной миссией поздравят в ФСБ, не оправдались, а телефонный собеседник прервал связь.



Ваша роль — подчинение 12 октября 2022 года пожилая петербурженка стала фигурантом уголовного дела о хулиганстве с похожими обстоятельствами. По версии следствия, неустановленное лицо приискало пенсионерку ради преступления. По его заданию она сходила на заправку, купила два литра топлива, вылила его на ковёр в офисе банка на Комендантском проспекте и подожгла. Свидетели по делу из числа сотрудников финансовой компании утверждают, что в момент задержания слышали от неё проукраинский лозунг.

Как позже пенсионерка рассказала семье, до поджога она несколько дней была на связи с «силовиками», которые сначала лишили её всех накоплений (а это порядка полутора миллионов рублей), а потом заставили участвовать в «спецоперации». В стрессовом состоянии, говорят родственники, боясь сказать о происходящем кому-либо, она по заданию «КГБ» купила бензин. Смысл легенды мошенников сводился к тому, что в банке засели некие злодеи и, пока пенсионерка устраивала диверсию на входе, интересующие контрразведку лица должны были убегать от пожара через запасной выход, где их якобы и готовились задержать.



В начале февраля поджог в банке устроила пенсионерка из Азнакаево в Татарстане. Она рассказала, что мошенники вынудили ее взяться за спички под предлогом возврата 100 тысяч рублей.

