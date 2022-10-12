«Коктейль Молотова» в банк на Комендантском метнули с проукраинским приветствием

Немолодую женщину увезли в отдел полиции после зажигательной выходки с экстремистским оттенком в отделении Сбербанка в Приморском районе Петербурга 12 октября. Спасаться пришлось нескольким десяткам человек.



По данным «Фонтанки», объясняться с полицией предстоит 71-летней пенсионерке. Её задержали на Комендантском проспекте, 13 после того, как в отделение банка полетела бутылка с зажигательной смесью. От метательницы слышали экстремистский лозунг – женщина, как говорят, выкрикивала проукраинское приветствие.

