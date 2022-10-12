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    «Коктейль Молотова» в банк на Комендантском метнули с проукраинским приветствием

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    Немолодую женщину увезли в отдел полиции после зажигательной выходки с экстремистским оттенком в отделении Сбербанка в Приморском районе Петербурга 12 октября. Спасаться пришлось нескольким десяткам человек.

    По данным «Фонтанки», объясняться с полицией предстоит 71-летней пенсионерке. Её задержали на Комендантском проспекте, 13 после того, как в отделение банка полетела бутылка с зажигательной смесью. От метательницы слышали экстремистский лозунг – женщина, как говорят, выкрикивала проукраинское приветствие.

    В экстренные службы о случившемся сообщили около половины третьего часа дня. В банке вспыхнул коврик у двери, порядка сорока человек успели выйти из отделения до приезда пожарных.

    «В помещении общей площадью 40 кв. метров происходило горение обстановки на площади 1 кв. метр», – уточнили в МЧС по Петербургу и области.

    Один из посетителей рассказал, что у банка пенсионерка разговаривала по телефону и говорила кому-то на том конце линии: «Задание выполнила. Заберите меня отсюда». Последнее полицейские выполнили, отделение в доме № 13 временно закрыли.

    «Инцидент подтверждаем. Возгорание устранено, пострадавших нет. Полиция задержала нарушительницу. Офис временно приостановил работу. Ближайшее подразделение банка находится в шаговой доступности – на проспекте Испытателей, 31/1», – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Сбербанка.

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