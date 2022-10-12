На севере Петербурга тушат пожар в здании банка. Очевидцы говорят о меткой недовольной пенсионерке

Не только МЧС, но и полицию вызвали после возгорания в филиале банка в Приморском районе.
Загорелось напольное покрытие в здании на Комендантском проспекте, сообщает «Фонтанке» очевидец.
По его словам, он находился в помещении, когда пожилая женщина бросила что-то на пол и он загорелся, повалил черный дым. После этого все, кто был внутри, спешно стали покидать помещение.
читатель Артем
Женщина при этом не убежала, а стояла и разговаривала по телефону. Когда её задержали, она говорила кому-то на том конце линии: «Задание выполнила. Заберите меня отсюда».
Потом как будто одумалась и стала заверять, что не осознавала свои действия и это всё не она.
Как уточнили в МЧС, горел один квадратный метр обстановки. Люди эвакуировались до приезда пожарных. На данный момент возгорание ликвидировано.