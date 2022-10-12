На севере Петербурга тушат пожар в здании банка. Очевидцы говорят о меткой недовольной пенсионерке

Не только МЧС, но и полицию вызвали после возгорания в филиале банка в Приморском районе.



Загорелось напольное покрытие в здании на Комендантском проспекте, сообщает «Фонтанке» очевидец.



По его словам, он находился в помещении, когда пожилая женщина бросила что-то на пол и он загорелся, повалил черный дым. После этого все, кто был внутри, спешно стали покидать помещение.