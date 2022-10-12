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    На севере Петербурга тушат пожар в здании банка. Очевидцы говорят о меткой недовольной пенсионерке

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    Не только МЧС, но и полицию вызвали после возгорания в филиале банка в Приморском районе.

    Загорелось напольное покрытие в здании на Комендантском проспекте, сообщает «Фонтанке» очевидец.

    По его словам, он находился в помещении, когда пожилая женщина бросила что-то на пол и он загорелся, повалил черный дым. После этого все, кто был внутри, спешно стали покидать помещение.

    читатель Артем

    Женщина при этом не убежала, а стояла и разговаривала по телефону. Когда её задержали, она говорила кому-то на том конце линии: «Задание выполнила. Заберите меня отсюда».

    Потом как будто одумалась и стала заверять, что не осознавала свои действия и это всё не она.

    Как уточнили в МЧС, горел один квадратный метр обстановки. Люди эвакуировались до приезда пожарных. На данный момент возгорание ликвидировано.

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