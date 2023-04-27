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    В Петербурге задержали аспиранта после поджога историко-литературного музея Пушкина

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    Подкопченная стена у входа осталась после неудачной попытки поджога здания Историко-литературного музея города Пушкина.

    Неизвестный подошел к дому 28 по Леонтьевской улице накануне около 11.15, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 апреля. По предварительной информации, он вылил на стенку жидкость из пластиковой бутылки и поджег её. Но пламя не задалось, и здание не пострадало.

    Наряд патрульно-постовой службы задержал подозреваемого через 15 минут после попытки поджога на Оранжерейной улице в Пушкине. Молодой человек представился, как 25-летний аспирант Политеха.

    Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Аспиранта поместили в ИВС.

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    ПоджогМузейАспирантХулиганство
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