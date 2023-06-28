«Получала указания по телефону». Очевидица рассказала о поджоге банка на Васильевском

После поджога банка на Новосмоленской набережной совершившая его женщина не торопилась уходить. Она разговаривала с кем-то по телефону и «получала указания», рассказала 28 июня «Фонтанке» очевидица.



По словам нашей собеседницы, женщина разлила какую-то жидкость у входа в банк — как уточнили сотрудники, еще и внутри, — и подожгла. Люди вокруг это видели, но помешать не смогли — «все моментально произошло».



«Все говорили: «Что вы делаете!» Все стали вызывать полицию. Пожарные приехали. Я стояла в ларьке черешню покупала, продавцы сразу же отреагировали: схватили ведра, стали тушить», — говорит свидетельница.

