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    «Получала указания по телефону». Очевидица рассказала о поджоге банка на Васильевском

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    После поджога банка на Новосмоленской набережной совершившая его женщина не торопилась уходить. Она разговаривала с кем-то по телефону и «получала указания», рассказала 28 июня «Фонтанке» очевидица.

    По словам нашей собеседницы, женщина разлила какую-то жидкость у входа в банк — как уточнили сотрудники, еще и внутри, — и подожгла. Люди вокруг это видели, но помешать не смогли — «все моментально произошло».

    «Все говорили: «Что вы делаете!» Все стали вызывать полицию. Пожарные приехали. Я стояла в ларьке черешню покупала, продавцы сразу же отреагировали: схватили ведра, стали тушить», — говорит свидетельница.

    Очевидица отмечает, что женщина несколько раз выкрикнула проукраинский лозунг и стала «отчитываться по телефону, что сделала».

    «Фонтанка» показывала видео с места событий. Из банка эвакуировали 20 человек, никто не пострадал. По предварительным данным, задержанной 60 лет.

    В октябре похожая история произошла на Комендантском проспекте — после броска бутылки с зажигательной смесью в отделение банка была задержана 71-летняя женщина. Во время инцидента от нее слышали проукраинское приветствие.

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