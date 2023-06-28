Женщину задержали после прилета бутылки с зажигательной смесью в отделение банка на Васильевском

На Васильевском острове в отделение банка кинули бутылку с зажигательной смесью. Задержана женщина, стало известно «Фонтанке» 28 июня.
События разворачивались у
Сейчас
+25˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Пасмурно, Без осадков
Ощущается как 26
1 м/с, сев
757мм
50%
Пробки
6/10
На Васильевском острове в отделение банка кинули бутылку с зажигательной смесью. Задержана женщина, стало известно «Фонтанке» 28 июня.
События разворачивались у
Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.