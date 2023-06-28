    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, сев

    757мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd85.05eur93.14

    Женщину задержали после прилета бутылки с зажигательной смесью в отделение банка на Васильевском

    2478
    15 комментариев

    На Васильевском острове в отделение банка кинули бутылку с зажигательной смесью. Задержана женщина, стало известно «Фонтанке» 28 июня.

    События разворачивались у дома 1 по Новосмоленской набережной. Известно, что задержанная — женщина в возрасте. По предварительным данным, во время инцидента злоумышленница выкрикнула прославляющие Украину слова.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    Гость28 Июн 2023 в 17:41
    Вот реально, без шуток, когда про сумасшедших пишут - не верю в это! - Почему?! - Ни разу не видел! ) - Ага, ты - хитрый! Ты.. - так обучен, всякому "явлению" пытаешься и.. - находишь(!) худо-бедно логическое объяснение! - Разве не так все делают? ) - Да, ровно так все и делают и.. - забывают об этом на какое-то время, до следующего подобного случая.. - Господи, на что Ты снова намекаешь?! - Сам угадай! - Смотри, я так думаю, безумие этой женщины, гораздо меньше масштабом, чем безумие "руководителей" страны, в которой она живёт! - А говоришь, не видел сумасшедших..) Получается - Лгал ты Мне! - Издеваешься что ли? - Дай Определение безумия, как болезни! - О, Господи, так далеко зайдём мы.. - Несоблюдение Заповедей - безумие! - Законов? - Не-не, я пока не верю, что нужно всех Сначала - в Темноту погрузить и.., драйверы затем лишь устанавливать Удобные..) - Ага, т.е. заметил ты, как это работает на людях? ) - Хочется сделать вид, что я не видел этого, но это - нечестно будет..
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close