«Фонтанка» показывает, что происходило у банка на Васильевском после поджога

Из банка на Новосмоленской набережной, который пытались поджечь 28 июня, эвакуировали 20 человек. Видео с места событий оказалось в распоряжении «Фонтанки».
«Фонтанка.ру»
По предварительным данным, сообщение о поджоге поступило около половины четвертого. Опергруппа на месте задержала 60-летнюю женщину, облившую тамбур помещения горючей жидкостью. Все быстро потушили, никто не пострадал.
По словам задержанной, ей якобы звонили неизвестные, представились силовиками и обещали за поджог деньги.
На видео с места событий видно, как женщина сначала спокойно стоит возле банка, возле которого уже полыхает огонь, и разговаривает по телефону. Потом ее уводят. По данным очевидцев, при поджоге женщина выкрикнула прославляющие Украину слова.
В октябре похожая история произошла на Комендантском проспекте — после броска бутылки с зажигательной смесью в отделение банка была задержана 71-летняя женщина. Во время инцидента от нее слышали проукраинское приветствие.