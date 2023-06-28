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    «Фонтанка» показывает, что происходило у банка на Васильевском после поджога

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    Из банка на Новосмоленской набережной, который пытались поджечь 28 июня, эвакуировали 20 человек. Видео с места событий оказалось в распоряжении «Фонтанки».

    «Фонтанка.ру»

    По предварительным данным, сообщение о поджоге поступило около половины четвертого. Опергруппа на месте задержала 60-летнюю женщину, облившую тамбур помещения горючей жидкостью. Все быстро потушили, никто не пострадал.

    По словам задержанной, ей якобы звонили неизвестные, представились силовиками и обещали за поджог деньги.

    На видео с места событий видно, как женщина сначала спокойно стоит возле банка, возле которого уже полыхает огонь, и разговаривает по телефону. Потом ее уводят. По данным очевидцев, при поджоге женщина выкрикнула прославляющие Украину слова.

    В октябре похожая история произошла на Комендантском проспекте — после броска бутылки с зажигательной смесью в отделение банка была задержана 71-летняя женщина. Во время инцидента от нее слышали проукраинское приветствие.

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