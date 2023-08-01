Нападение на военкомат в центре Петербурга после «переговоров с ФСБ» стало уголовным делом

Вредительство, а не теракт пока видит следствие в поджоге и таране военного комиссариата Центрального района Петербурга. Подозреваемый встретил первое августовское утро в изоляторе временного содержания.
По данным «Фонтанки», к вечеру 31 июля полицейское следствие квалифицировало случившееся как умышленное повреждение чужого имущества путём поджога. Максимальное наказание, предусмотренное второй частью статьи 167 УК, — пять лет лишения свободы.
Подозреваемого задержали у обгоревшей двери здания на Чайковского, 53. На жизнь он зарабатывает водителем фирмы, которая занимается строительными работами. В восьмом часу вечера понедельника он, по версии следствия, метнул в военкомат две бутылки с зажигательной смесью. Жильцы дома добавили, что мужчина на ВАЗе также отметился тараном арочных ворот, которые только успели починить.
Полицейским водитель рассказал, что на Чайковского оказался после двух недель переговоров в мессенджере с человеком, который назвался «сотрудником ФСБ Колесниковым».
«Фонтанка» показывала последствия. Сильного пожара не случилось, без пострадавших обошлось. Ущерб пока подсчитывают.