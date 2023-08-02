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    Атака на военкомат на Английском проспекте: полное видео поджога

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    3 комментария

    Дело 13-ти секунд. Именно столько понадобилось даме в платочке, чтобы поджечь двери военкомата на Английском проспекте, 2. В распоряжении «Фонтанки» имеется полная хроника преступления. Ранее сообщалось, что поджигательница попала в сектор обзора камер. Теперь понятно, как всё было.

    С момента, когда женщина в платке появляется в кадре, до вспышки – проходит всего 13 секунд. Этого времени даме хватило, чтобы разлить горючую жидкость у дверей комиссариата и поджечь её.

    «Фонтанка.ру»

    Как рассказывала «Фонтанка», на Английском проспекте всё случилось вечером 1 августа примерно в 21.20. Сотрудники охраны военкомата сами справились с огнём.

    Напомним. 31 июля мужчина попытался поджечь другой военкомат в центре города. Подозреваемого задержали у обгоревшей двери здания на Чайковского, 53. Он рассказал, что на дурное его якобы уговорил собеседник в мессенджере, который представился «сотрудником ФСБ».

    А утром 1 августа 53-летняя петербурженка зашла в военкомат Кронштадтского и Курортного районов на улице Володарского, 1 с двумя бутылками зажигательной смеси. Охранник вовремя её остановил.

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    ПоджогВоенкомат
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    Комментарии 3

    Гость02 Авг 2023 в 01:20
    завтра веселей будет.
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