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    Поход с опасными бутылками в петербургский военкомат попал на видео

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    Второй за два дня поджог военкомата едва не произошел в Петербурге днем 1 августа. Бдительность охранника предотвратила возможную трагедию.

    «Фонтанка.ру»

    Инцидент произошел сегодня около половины первого часа дня. Женщина зашла в здание военкомата Кронштадтского и Курортного районов на улице Володарского, 1 с подозрительной сумкой. По предварительной информации, охранник почувствовал от нее запах бензина и остановил визитершу. При себе у посетительницы нашли две бутылки с зажигательной смесью.

    Камеры наблюдения зафиксировали, как женщина в желтом и с сумкой заходит в здание. Кадры оказались в распоряжении «Фонтанки». Спустя некоторое время она выходит на улицу вместе с другой женщиной. А когда возвращается ко входу — попадает в руки полиции. Отметим, что к военкомату она подходила, беседуя с кем-то по телефону.

    Накануне дважды пришлось бросать бутылку с зажигательной смесью 53-летнему мужчине на улице Чайковского, чтобы поджечь дверь в военкомат Центрального района. Его об этом якобы попросил «сотрудник ФСБ Колесников» в рамках помощи в расследовании уголовного дела. За акцию мужчине, по предварительной информации, обещали списать кредиты.

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