Поход с опасными бутылками в петербургский военкомат попал на видео

Второй за два дня поджог военкомата едва не произошел в Петербурге днем 1 августа. Бдительность охранника предотвратила возможную трагедию.
«Фонтанка.ру»
Инцидент произошел сегодня около половины первого часа дня. Женщина зашла в здание военкомата Кронштадтского и Курортного районов на улице
Камеры наблюдения зафиксировали, как женщина в желтом и с сумкой заходит в здание. Кадры оказались в распоряжении «Фонтанки». Спустя некоторое время она выходит на улицу вместе с другой женщиной. А когда возвращается ко входу — попадает в руки полиции. Отметим, что к военкомату она подходила, беседуя с кем-то по телефону.
Накануне дважды пришлось бросать бутылку с зажигательной смесью