Списание кредитов за помощь «ФСБ». Задержанный после поджога военкомата в Петербурге дал первые пояснения

Житель Петербурга, которого задержали после поджога военкомата на улице Чайковского, сделал это из-за кредитов.
53-летний подозреваемый, как стало известно «Фонтанке» 1 августа, с середины июля подвергался телефонной атаке мошенников. За это время они уговорили его разными предлогами взять несколько кредитов. Потом на него якобы вышел сотрудник службы безопасности банка, представившийся «Германом Александровичем». Он, по предварительной информации, предложил связать мужчину с тем, кто поможет в его беде. И предоставил ему контакт «сотрудника ФСБ Колесникова». Тот за свою помощь в «списании кредитов», потребовал помощи в расследовании дела о якобы «мошенничестве среди сотрудников военкомата». Поджог, по его словам, должен был отвлечь их, а «ФСБ» бы изъяла нужные им документы.
В итоге поджигать двери военкомата пришлось аж два раза, и действия подозреваемого попали на видео.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества путём поджога».