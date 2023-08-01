Списание кредитов за помощь «ФСБ». Задержанный после поджога военкомата в Петербурге дал первые пояснения

В апреле 2023 года телефонные переговоры уже приводили мужчину в военкомат в Петербурге. Аспиранту тоже звонили «из ФСБ». Следователю молодой человек рассказал потом о попытке спастись от долгов и навязанной мести мошенникам, которые будто бы засели по соседству — в военном комиссариате Пушкинского и Колпинского районов. Подробнее об этой драматической истории читайте на «Фонтанке».

А в июне по похожей схеме загорелся «Сбер» на Васильевском острове. Прилично одетая женщина атаковала отделение на Новосмоленской набережной и не спешила уходить после того, как разгорелось пламя. Очевидцы отмечали, что она несколько раз выкрикнула проукраинский лозунг и стала «отчитываться по телефону, что сделала». Подробнее читайте здесь.





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