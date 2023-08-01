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    Списание кредитов за помощь «ФСБ». Задержанный после поджога военкомата в Петербурге дал первые пояснения

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    Житель Петербурга, которого задержали после поджога военкомата на улице Чайковского, сделал это из-за кредитов.

    53-летний подозреваемый, как стало известно «Фонтанке» 1 августа, с середины июля подвергался телефонной атаке мошенников. За это время они уговорили его разными предлогами взять несколько кредитов. Потом на него якобы вышел сотрудник службы безопасности банка, представившийся «Германом Александровичем». Он, по предварительной информации, предложил связать мужчину с тем, кто поможет в его беде. И предоставил ему контакт «сотрудника ФСБ Колесникова». Тот за свою помощь в «списании кредитов», потребовал помощи в расследовании дела о якобы «мошенничестве среди сотрудников военкомата». Поджог, по его словам, должен был отвлечь их, а «ФСБ» бы изъяла нужные им документы.

    В итоге поджигать двери военкомата пришлось аж два раза, и действия подозреваемого попали на видео.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества путём поджога».

    В апреле 2023 года телефонные переговоры уже приводили мужчину в военкомат в Петербурге. Аспиранту тоже звонили «из ФСБ». Следователю молодой человек рассказал потом о попытке спастись от долгов и навязанной мести мошенникам, которые будто бы засели по соседству — в военном комиссариате Пушкинского и Колпинского районов. Подробнее об этой драматической истории читайте на «Фонтанке».
    А в июне по похожей схеме загорелся «Сбер» на Васильевском острове. Прилично одетая женщина атаковала отделение на Новосмоленской набережной и не спешила уходить после того, как разгорелось пламя. Очевидцы отмечали, что она несколько раз выкрикнула проукраинский лозунг и стала «отчитываться по телефону, что сделала». Подробнее читайте здесь.


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