Вызвали такси и научили делать «коктейль Молотова». Как кассирша стала «клоном» поджигателя военкомата с Чайковского

Жительница Адмиралтейского района, которую ночью задержали по подозрению в поджоге военкомата на Английском проспекте, рассказала историю, очень похожую на ту, что сутками ранее рассказывал «поджигатель с Чайковского».



66-летняя женщина работает кассиром в супермаркете, стало известно «Фонтанке» 2 августа . В мае этого года ей позвонили во время рабочей смены якобы из банка и сообщили, что её персональными данными завладели мошенники и хотят взять большой кредит. Для помощи в сложившейся ситуации женщину перенаправили в «службу безопасности» и связали с «Александром Фёдоровичем». Последний в разговоре убедил женщину взять кредит на сумму в 200 тысяч рублей.

