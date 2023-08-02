Вызвали такси и научили делать «коктейль Молотова». Как кассирша стала «клоном» поджигателя военкомата с Чайковского

Жительница Адмиралтейского района, которую ночью задержали по подозрению в поджоге военкомата на Английском проспекте, рассказала историю, очень похожую на ту, что сутками ранее рассказывал «поджигатель с Чайковского».
66-летняя женщина работает кассиром в супермаркете, стало известно «Фонтанке»
1 августа «Александр Фёдорович» снова побеспокоил петербурженку с требованием о новой сумме. Но та посетовала, что никакой банк больше ей в долг не дает. Тогда мужчина, по предварительной информации, предложил сделку: он списывает ей долг и платит 50 тысяч рублей, а она помогает ему задержать мошенников.
Когда женщина согласилась, ей вызвали такси и отвезли на АЗС. Там, согласно выданной инструкции, она купила составляющие для создания «коктейля Молотова». А потом такси отвезло её к военкомату на Английском проспекте. Там женщине сказали замаскироваться с помощью платка и солнечных очков. А после поджога, который попал на видео, попросили сделать видеозвонок, чтобы подтвердить содеянное. Мошенники, по словам «Александра Фёдоровича», должны были выбежать из горевшего здания прямо в руки полиции. Но этого не произошло, а такси увезло женщину домой, где её и задержали в половине третьего ночи.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога». Сумма ущерба, нанесенного военкомату, составила порядка 45 тысяч рублей.