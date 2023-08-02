После похода в петербургский военкомат с опасными бутылками женщину отправили к психиатрам

Месяц в компании психиатров проведет подозреваемая в покушении на поджог военкомата Кронштадтского и Курортного районов Петербурга.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 2 августа Сестрорецкий районный суд рассмотрел ходатайство следствия в отношении 53-летней Наталии Колядиной. Полиция настаивала на особом подходе: психическое состояние женщины вызывает сомнения.
Суд согласился. По итогам процесса, который проходил в закрытом режиме, Колядину определили в медицинскую организацию, которая оказывает психиатрическую помощь.
«Для производства стационарной психиатрической судебной экспертизы сроком на 30 суток», — уточнили в пресс-службе суда.
Колядиной вменяют покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога (167 УК). Обвинение ей пока не предъявлено.
Согласно материалам дела, в полдень 1 августа жительница Сестрорецка зашла в военный комиссариат на улице Володарского с тремя бутылками и тут же приковала к себе внимание сотрудников. По информации «Фонтанки», она кричала, что сожжёт всех, охрана уловила запах бензина.
Пахло, вероятно, не только им. В одной из ёмкостей, похоже, было средство для отбеливания. Также у визитёрши оказались зажигалка и шесть коробков спичек.
Колядина своё деяние не оспаривала, против больницы не была. К военкомату её привели «кураторы» из телефона. Похожие беседы закончились в полиции и для 53-летнего водителя. Камера сняла его попытки спалить дверь комиссариата на улице Чайковского.
Оперативникам мужчина объяснил, что выполнял задание «сотрудника ФСБ Колесникова», обещавшего спасение от кредитов. Для мужчины полицейское следствие просит ареста.
Примерно то же рассказывала 66-летняя кассирша супермаркета. После того как дверь военкомата в Адмиралтейском районе города потушили, женщину пришлось поискать. Нехитрой маскировке ее учил «сотрудник службы безопасности». Полицейские задержали поджигательницу в ночь на 2 августа и уже готовятся в суде настаивать на мере построже.