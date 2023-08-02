После похода в петербургский военкомат с опасными бутылками женщину отправили к психиатрам

Суд согласился. По итогам процесса, который проходил в закрытом режиме, Колядину определили в медицинскую организацию, которая оказывает психиатрическую помощь.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 2 августа Сестрорецкий районный суд рассмотрел ходатайство следствия в отношении 53-летней Наталии Колядиной. Полиция настаивала на особом подходе: психическое состояние женщины вызывает сомнения.

Месяц в компании психиатров проведет подозреваемая в покушении на поджог военкомата Кронштадтского и Курортного районов Петербурга.

Колядиной вменяют покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога (167 УК). Обвинение ей пока не предъявлено.

Согласно материалам дела, в полдень 1 августа жительница Сестрорецка зашла в военный комиссариат на улице Володарского с тремя бутылками и тут же приковала к себе внимание сотрудников. По информации «Фонтанки», она кричала, что сожжёт всех, охрана уловила запах бензина.

Пахло, вероятно, не только им. В одной из ёмкостей, похоже, было средство для отбеливания. Также у визитёрши оказались зажигалка и шесть коробков спичек.

Колядина своё деяние не оспаривала, против больницы не была. К военкомату её привели «кураторы» из телефона. Похожие беседы закончились в полиции и для 53-летнего водителя. Камера сняла его попытки спалить дверь комиссариата на улице Чайковского.

Оперативникам мужчина объяснил, что выполнял задание «сотрудника ФСБ Колесникова», обещавшего спасение от кредитов. Для мужчины полицейское следствие просит ареста.