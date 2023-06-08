Екатерина Мизулина попросила проверить хип-хоп-музыкантов Kizaru и Big Baby Tape на предмет пропаганды наркотиков

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратилась к следственным и правоохранительным органам России с просьбой провести проверку двух российских хип-хоп-исполнителей, Kizaru (Олег Нечипоренко) и Big Baby Tape (Егор Ракитин), на предмет пропаганды наркотиков. Об этом Мизулина сообщила в своем Telegram-канале.
Екатерина Мизулина отметила, что за последнее время многие артисты начали отказываться от деструктивного контента и менять свое творческое направление. Она добавила, что тренд на создание музыкальных композиций, содержащих упоминания о наркотических средствах, уходит.
Глава ЛБИ отметила: «Многие люди с негодованием относятся к таким изменениям и обвиняют исполнителей в слабости. На самом деле это позиция сильного человека, который способен публично заявить об этом своей аудитории». Она также выразила надежду на скорое появление законопроекта, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Сети.
Ранее под прицел критики Мизулиной попали исполнители Scally Milano (Даниил Дмитриев), CMH (Руслан Тушенцов), Би-2, Алена Швец (Алена Швецова), GSPD и многие другие. Помимо исполнителей Екатерина Мизулина также обращала внимание на блогеров и стримеров и призывала привлечь их к ответственности.
Некоторые музыканты и блогеры публично извинились, убрали спорные фрагменты своего творчества, как, например, исполнитель Scally Milano (Даниил Дмитриев). Правда, это не помогло ему спустя неделю получить обвинения от МВД РФ в дискредитации армии (позже они были сняты).
Instasamka (Дарья Зотеева) и Hofmannita (Анна Михеева) сами проявили инициативу и встретились с Екатериной Мизулиной для рабочей беседы, где также присутствовали и представители родительской общественности.