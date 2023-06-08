Екатерина Мизулина попросила проверить хип-хоп-музыкантов Kizaru и Big Baby Tape на предмет пропаганды наркотиков

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратилась к следственным и правоохранительным органам России с просьбой провести проверку двух российских хип-хоп-исполнителей, Kizaru (Олег Нечипоренко) и Big Baby Tape (Егор Ракитин), на предмет пропаганды наркотиков. Об этом Мизулина сообщила в своем Telegram-канале.



Екатерина Мизулина отметила, что за последнее время многие артисты начали отказываться от деструктивного контента и менять свое творческое направление. Она добавила, что тренд на создание музыкальных композиций, содержащих упоминания о наркотических средствах, уходит.

