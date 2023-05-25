МВД обвиняет рэпера Scally Milano в дискредитации армии и пропаганде наркотиков. Мизулина не помогла

МВД возбудило несколько административных дел и одно уголовное после концерта рэпера Scally Milano в Петербурге. Об этом ведомство сообщило депутату Государственной думы Михаилу Романову.
Одно из административных дел касается пропаганды наркотических средств в интернете (часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ). В ведомстве утверждают, что провели психолого-лингвистические экспертизы, чтобы подтвердить рекламу психотропных веществ. Материалы уже направлены в суд. Кроме того, после концерта в «Гигант Холле» полицейские зафиксировали нарушения закона по факту нахождения в состоянии опьянения несовершеннолетних (составлено четыре протокола), а также возбуждено уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в антиобщественные действия, в том числе распитие спиртного (часть 1 статьи 151 УК РФ).
Также полиция провела проверку публичных высказываний артиста и усмотрела в них дискредитацию армии. Материалы проверки по признакам нарушения статьи 20.3.3 КоАП РФ направлены в УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга.
22 апреля рэпер Scally Milano выступал в Санкт-Петербурге. Концерт закончился после первой же песни: в клуб «Гигант Холл» приехала полиция и прервала выступление. Когда силовики вышли на сцену и потребовали включить в зале свет, молодежь разразилась нецензурной бранью. Несколько несовершеннолетних, которых заподозрили в состоянии опьянения, оказались в отделах полиции. По телеграм-каналам понесся слух, что во время мероприятия якобы умерла несовершеннолетняя поклонница. Впоследствии эту информацию опровергли. Случаем заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В своем Telegram-канале она заявила, что артист выступал против СВО. В его песнях она также усмотрела пропаганду употребления наркотиков.
После этого рэпер отредактировал свои треки и убрал из них упоминания о наркотиках и повинился перед Мизулиной, она в свою очередь попросила СК не наказывать его. 24 мая, судя по телеграм-каналам артиста и Мизулиной, они провели встречу, впрочем, подробностей её не раскрыли.