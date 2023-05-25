МВД обвиняет рэпера Scally Milano в дискредитации армии и пропаганде наркотиков. Мизулина не помогла

МВД возбудило несколько административных дел и одно уголовное после концерта рэпера Scally Milano в Петербурге. Об этом ведомство сообщило депутату Государственной думы Михаилу Романову.



Одно из административных дел касается пропаганды наркотических средств в интернете (часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ). В ведомстве утверждают, что провели психолого-лингвистические экспертизы, чтобы подтвердить рекламу психотропных веществ. Материалы уже направлены в суд. Кроме того, после концерта в «Гигант Холле» полицейские зафиксировали нарушения закона по факту нахождения в состоянии опьянения несовершеннолетних (составлено четыре протокола), а также возбуждено уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в антиобщественные действия, в том числе распитие спиртного (часть 1 статьи 151 УК РФ).

