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    Мизулина уличила SСALLY MILANO в склонении к употреблению наркотиков и выступлении против СВО

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    3 комментария

    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что рэпер SСALLY MILANO, чей концерт был остановлен в Петербурге, выступил против СВО. В его песнях она также усмотрела пропаганду употребления наркотиков.

    «Мы будем добиваться привлечения к ответственности исполнителя за склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков. Мы обращались в правоохранительные органы», — написала Мизулина в своем телеграм-канале 22 апреля.

    Она указала, что, по данным СМИ, предположительно несовершеннолетняя скончалась на концерте в «Гигант Холле» от передозировки наркотиками. Затем Мизулина добавила поправку: «UPD: девочка жива, Слава Богу».

    Информацию о том, что одна из зрительниц на концерте SKALLY MILANO в «Гигант Холле» умерла от передозировки, «Фонтанке» опровергли в полиции. Сам исполнитель также призвал этому не верить и сообщил, что его команда разбирается в причинах остановки концерта.

    По данным «Фонтанки», концерт SCALLY MILANO в «Гигант Холле» остановили сотрудники антинаркотического управления полиции. В администрации клуба полагают, что визит может быть связан с жалобами родителей юных слушателей. Несколько несовершеннолетних зрителей, как стало известно нашему изданию, которые, предположительно, находятся в состоянии алкогольного опьянения, доставили в отделы полиции, где ждут законных представителей.

    Scally Milano или Даниил Слонов, родился и вырос в небольшом городе на Урале. Русский рэпер — автор провокационных треков об аферах и кибермошенничестве, которые якобы совершал.

    Как пишут в профильных пабликах, сам исполнитель не отрицает, что зарабатывал деньги в сети нечестным путем, никаких доказательств этого нет. «Никаких доказательств вообще нет, что я этим занимался. Все следы убраны в интернете, никак ничего не докажут», — рассказал Скалли Милано в интервью каналу «Убираю ВРМ».

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    Комментарии 3

    Гость23 Апр 2023 в 00:35
    ну наконец-то
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