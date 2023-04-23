Мизулина уличила SСALLY MILANO в склонении к употреблению наркотиков и выступлении против СВО

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что рэпер SСALLY MILANO, чей концерт был остановлен в Петербурге, выступил против СВО. В его песнях она также усмотрела пропаганду употребления наркотиков.



«Мы будем добиваться привлечения к ответственности исполнителя за склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков. Мы обращались в правоохранительные органы», — написала Мизулина в своем телеграм-канале 22 апреля.

Она указала, что, по данным СМИ, предположительно несовершеннолетняя скончалась на концерте в «Гигант Холле» от передозировки наркотиками. Затем Мизулина добавила поправку: «UPD: девочка жива, Слава Богу».