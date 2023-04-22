Полиция опровергает смерть фанатки на концерте SCALLY MILANO. Сам он тоже призывает не верить

Информацию о том, что одна из зрительниц на концерте рэпера SCALLY MILANO вечером 22 апреля скончалась от передозировки наркотиками «Фонтанке» опровергли в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сам исполнитель заявил, что с ним все в порядке и призвал не верить о том, что на его концерте в «Гигант Холле» кто-то погиб. Об этом музыкант написал в своем телеграм-канале.

«Моя команда сейчас пытается найти причину, почему остановили выступление», — сообщил он.

По данным «Фонтанки», концерт SCALLY MILANO в «Гигант Холле» остановили сотрудники антинаркотического управления полиции. В администрации клуба полагают, что визит может быть связан с жалобами родителей юных слушателей. Несколько несовершеннолетних зрителей, как стало известно нашему изданию, которые, предположительно, находятся в состоянии алкогольного опьянения, доставили в отделы полиции, где ждут законных представителей.