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    Полиция опровергает смерть фанатки на концерте SCALLY MILANO. Сам он тоже призывает не верить

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    Информацию о том, что одна из зрительниц на концерте рэпера SCALLY MILANO вечером 22 апреля скончалась от передозировки наркотиками «Фонтанке» опровергли в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Сам исполнитель заявил, что с ним все в порядке и призвал не верить о том, что на его концерте в «Гигант Холле» кто-то погиб. Об этом музыкант написал в своем телеграм-канале.

    «Моя команда сейчас пытается найти причину, почему остановили выступление», — сообщил он.

    По данным «Фонтанки», концерт SCALLY MILANO в «Гигант Холле» остановили сотрудники антинаркотического управления полиции. В администрации клуба полагают, что визит может быть связан с жалобами родителей юных слушателей. Несколько несовершеннолетних зрителей, как стало известно нашему изданию, которые, предположительно, находятся в состоянии алкогольного опьянения, доставили в отделы полиции, где ждут законных представителей.

    Scally Milano или Даниил Слонов, родился и вырос в небольшом городе на Урале. Русский рэпер — автор провокационных треков об аферах и кибермошенничестве, которые якобы совершал.

    Как пишут в профильных пабликах, сам исполнитель не отрицает, что зарабатывал деньги в сети нечестным путем, никаких доказательств этого нет. «Никаких доказательств вообще нет, что я этим занимался. Все следы убраны в интернете, никак ничего не докажут», — рассказал Скалли Милано в интервью каналу «Убираю ВРМ».

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