Концерт SCALLY MILANO в «Гигант Холле» завершило антинаркотическое управление полиции

Концерт SCALLY MILANO в «Гигант Холле» посетили сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков. Об этом стало известно «Фонтанке» 22 апреля.



По предварительным данным, инициатором визита была городская прокуратура. «Че за кринж», «Че за [фигня, почему] выгоняют», — пишут комментаторы в группе концерта во «ВКонтакте».

«Фонтанка» показывала, как люди на сцене звали посетителей концерта «на выход». В администрации «Гигант Холла» подтвердили, что концерт прервала полиция, и отметили, что получали жалобы родителей юных слушателей. «Видимо, общественный резонанс накопился», — считают в администрации.