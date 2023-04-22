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    Концерт SCALLY MILANO в «Гигант Холле» завершило антинаркотическое управление полиции

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    Концерт SCALLY MILANO в «Гигант Холле» посетили сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков. Об этом стало известно «Фонтанке» 22 апреля.

    По предварительным данным, инициатором визита была городская прокуратура. «Че за кринж», «Че за [фигня, почему] выгоняют», — пишут комментаторы в группе концерта во «ВКонтакте».

    «Фонтанка» показывала, как люди на сцене звали посетителей концерта «на выход». В администрации «Гигант Холла» подтвердили, что концерт прервала полиция, и отметили, что получали жалобы родителей юных слушателей. «Видимо, общественный резонанс накопился», — считают в администрации.

    В августе прошлого года после концерта SCALLY MILANO петербургский подросток попал в больницу. Сообщалось, что незнакомец поделился с ним в туалете особой таблеткой.

    Scally Milano или Даниил Слонов, родился и вырос в небольшом городе на Урале. Русский рэпер — автор провокационных треков об аферах и кибермошенничестве, которые якобы совершал.

    Как пишут в профильных пабликах, сам исполнитель не отрицает, что зарабатывал деньги в сети нечестным путем, никаких доказательств этого нет. «Никаких доказательств вообще нет, что я этим занимался. Все следы убраны в интернете, никак ничего не докажут», — рассказал Скалли Милано в интервью каналу «Убираю ВРМ».

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