После рэп-концерта петербургский подросток попал в больницу. Он получил опасный подарок в туалете

Петербургский подросток решил получить максимально острые ощущения на рэп-концерте, но перестарался. Его веселье закончилось в токсикологическом отделении.



15-летний мальчик прошлой ночью был доставлен в больницу в среднетяжелом состоянии, стало известно «Фонтанке» 28 августа. Оказалось, что он посетил концерт в «Гигант Холле», где незнакомец в туалете поделился с подростком особой таблеткой.



После концерта мальчик успел уехать в квартиру на улице Невзоровой, но не в свою — сам он живет на проспекте Обуховской Обороны.

