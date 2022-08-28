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    После рэп-концерта петербургский подросток попал в больницу. Он получил опасный подарок в туалете

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    Петербургский подросток решил получить максимально острые ощущения на рэп-концерте, но перестарался. Его веселье закончилось в токсикологическом отделении.

    15-летний мальчик прошлой ночью был доставлен в больницу в среднетяжелом состоянии, стало известно «Фонтанке» 28 августа. Оказалось, что он посетил концерт в «Гигант Холле», где незнакомец в туалете поделился с подростком особой таблеткой.

    После концерта мальчик успел уехать в квартиру на улице Невзоровой, но не в свою — сам он живет на проспекте Обуховской Обороны.

    Прошлым вечером в «Гигант Холле» проходил DETROIT FEST. Среди выступающих были заявлены рэперы 163ONMYNECK, SCALLY MILANO и «множество секретных гостей».

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