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    «Видимо, общественный резонанс накопился». Концерт SCALLY MILANO в Петербурге прервала полиция

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    На концерт рэп и хип-хоп исполнителя SCALLY MILANO в Петербурге вечером 22 апреля пришла полиция. Об этом «Фонтанке» рассказали очевидцы и подтвердили в администрации «Гигант Холла», где проходило мероприятие.

    «Фонтанка.ру»

    Зрители поделились с «Фонтанкой» фото видео с места событий. На сцене стоят люди, которые просят включить свет в зале. «Все, концерт окончен, все на выход! Внимание, работает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области! Готовим документы, организованно все на выход!» — говорят со сцены. Толпа возмущается.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    «От комитета по культуре согласование на концерт мы получили. Видимо, какие-то другие государственные органы с этим были не согласны. Также к нам были обращения родителей, которые были против того, чтобы выступали. Видимо, общественный резонанс накопился», — рассказал «Фонтанке» представитель администрации «Гигант Холла».

    «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.

    В августе прошлого года после концерта SCALLY MILANO петербургский подросток попал в больницу. Сообщалось, что незнакомец поделился с ним в туалете особой таблеткой.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    Scally Milano или Даниил Слонов, родился и вырос в небольшом городе на Урале. Русский рэпер — автор провокационных треков об аферах и кибермошенничестве, которые якобы совершал.

    Как пишут в профильных пабликах, сам исполнитель не отрицает, что зарабатывал деньги в сети нечестным путем, никаких доказательств этого нет. «Никаких доказательств вообще нет, что я этим занимался. Все следы убраны в интернете, никак ничего не докажут», — рассказал Скалли Милано в интервью каналу «Убираю ВРМ».

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