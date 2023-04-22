«Видимо, общественный резонанс накопился». Концерт SCALLY MILANO в Петербурге прервала полиция

На концерт рэп и хип-хоп исполнителя SCALLY MILANO в Петербурге вечером 22 апреля пришла полиция. Об этом «Фонтанке» рассказали очевидцы и подтвердили в администрации «Гигант Холла», где проходило мероприятие.

Зрители поделились с «Фонтанкой» фото видео с места событий. На сцене стоят люди, которые просят включить свет в зале. «Все, концерт окончен, все на выход! Внимание, работает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области! Готовим документы, организованно все на выход!» — говорят со сцены. Толпа возмущается.

«От комитета по культуре согласование на концерт мы получили. Видимо, какие-то другие государственные органы с этим были не согласны. Также к нам были обращения родителей, которые были против того, чтобы выступали. Видимо, общественный резонанс накопился», — рассказал «Фонтанке» представитель администрации «Гигант Холла».



«Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.

В августе прошлого года после концерта SCALLY MILANO петербургский подросток попал в больницу. Сообщалось, что незнакомец поделился с ним в туалете особой таблеткой.