Мизулина встретилась с Инстасамкой и Хофманнитой, а потом рассказала зачем

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина встретилась с российскими рэп-исполнительницами Инстасамкой (Дарьей Зотеевой) и Хофманнитой (Анной Михеевой). Фотографии с девушками Мизулина опубликовала в понедельник, 29 мая, в своем Telegram-канале.

Мизулина поделилась, что провела рабочую встречу с рэпершами по их просьбе. На беседах присутствовали и представители родительской общественности, добавляет она.

«Исполнители планируют удалить все треки, которые содержат опасную информацию. Время покажет», — говорится в посте главы Лиги безопасного интернета.