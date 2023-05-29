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    Мизулина встретилась с Инстасамкой и Хофманнитой, а потом рассказала зачем

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    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина встретилась с российскими рэп-исполнительницами Инстасамкой (Дарьей Зотеевой) и Хофманнитой (Анной Михеевой). Фотографии с девушками Мизулина опубликовала в понедельник, 29 мая, в своем Telegram-канале.

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    Мизулина поделилась, что провела рабочую встречу с рэпершами по их просьбе. На беседах присутствовали и представители родительской общественности, добавляет она.

    «Исполнители планируют удалить все треки, которые содержат опасную информацию. Время покажет», — говорится в посте главы Лиги безопасного интернета.

    Что конкретно подразумевается под «опасной информацией», Екатерина Мизулина не уточнила.

    В мае рэпер Scally Milano отредактировал свои треки и убрал из них упоминания о наркотиках. Об этом сообщила Мизулина и обратилась в СК с письмом на имя главы ведомства Александра Бастрыкина, в котором попросила не проводить проверку в отношении музыканта. Судя по телеграм-каналам артиста и Мизулиной, они провели встречу, впрочем, подробностей ее не раскрыли.


    Однако не помогло — вскоре в отношении рэпера возбудили несколько административных дел и одно уголовное дело.

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