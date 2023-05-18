Мизулина: Рэпер Scally Milano убрал упоминание наркотиков из своих треков, просим СК не проводить проверку

Рэпер Scally Milano отредактировал свои треки и убрал из них упоминания о наркотиках. Об этом 18 мая сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

Она обратилась с письмом в СК на имя главы ведомства Александра Бастрыкина, в котором попросила не проводить проверку о пропаганде наркотиков или в склонении к употреблению различных веществ.

Мизулина оценила, что рэпер самостоятельно отредактировал свои тексты, которые ранее послужили причиной для обращения организации в Следственный комитет.