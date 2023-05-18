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    Мизулина: Рэпер Scally Milano убрал упоминание наркотиков из своих треков, просим СК не проводить проверку

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    Рэпер Scally Milano отредактировал свои треки и убрал из них упоминания о наркотиках. Об этом 18 мая сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

    Она обратилась с письмом в СК на имя главы ведомства Александра Бастрыкина, в котором попросила не проводить проверку о пропаганде наркотиков или в склонении к употреблению различных веществ.

    Мизулина оценила, что рэпер самостоятельно отредактировал свои тексты, которые ранее послужили причиной для обращения организации в Следственный комитет.

    «Мы попросили Следственный комитет не проводить проверку по факту пропаганды наркотиков либо склонения к употреблению данных веществ. В случае если проверка проводится, попросили следователей учесть данные положительные шаги исполнителя», — сказано в сообщении.

    Вечером 22 апреля на концерт рэп- и хип-хоп-исполнителя Scally Milano в Петербурге пришла полиция. Когда силовики вышли на сцену и потребовали включить в зале свет, молодежь разразилась нецензурной бранью. Несколько несовершеннолетних, которых заподозрили в состоянии опьянения, оказались в отделах полиции. По телеграм-каналам понесся слух, что во время мероприятия якобы умерла несовершеннолетняя поклонница. Впоследствии эту информацию опровергли.

    Случаем заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В своем Telegram-канале она заявила, что артист выступал против СВО. В его песнях она также усмотрела пропаганду употребления наркотиков.

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    Scally MilanoЕкатерина МизулинаСК
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