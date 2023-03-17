Выдача ключей не освобождает от ответственности. Минобороны требует 23 миллиарда от строителей Нахимовского училища

Фото: кадр из видео / vskmo.ru Поделиться Поделиться





Подведомственное Минобороны ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС) хочет взыскать с крупного петербургского строительного подрядчика «Геоизол» более 23 млрд рублей. Как выяснила «Фонтанка», строгость требований может быть компенсирована необязательностью их исполнения, потому что появились они вследствие бюрократической волокиты.



Арбитражный суд Москвы 14 марта зарегистрировал три иска к ООО «Геоизол» на 3,6, 4 и 16 млрд рублей , следует из данных электронной картотеки арбитражных дел. Все три заявления поступили в столичный суд, хотя обе организации зарегистрированы в Петербурге. В электронной картотеке категория дел определяется как «прочее», но, скорее всего, требования связаны с исполнением контрактов. Каких именно, с ходу сказать сложно, потому что закупки Минобороны не публикуются в открытом доступе. Однако «Фонтанка» всё узнала.



«Геоизол» — крупный петербургский строительный подрядчик. По данным СПАРК, в 2021 году его выручка составила 5,6 млрд рублей, чистая прибыль — 59 млн. Компания ежегодно платит сотни миллионов рублей налогов. В 2022 году она получила госконтрактов как минимум на 5,5 млрд рублей, не считая заказы силовых структур. Среди завершенных объектов на счету «Геоизола» Вантовый мост, Ушаковская развязка, центральный участок ЗСД, развязки в районе «Москва Сити», Волоколамского шоссе и улицы Свободы в Москве. Компания участвовала в строительстве Лахта Центра, реставрации и приспособлении к современному использованию «Никольских рядов», подготовке инфраструктуры Краснодарского края к зимней Олимпиаде-2014, реконструкции церкви Тихвинской иконы Божией Матери и реставрации объектов Музея-заповедника «Царское Село».

Скорейшее решение проблемы — в интересах компании, поскольку такие крупные требования от статусного заказчика — серьезный сигнал для банков. Они выдают подрядчикам банковские гарантии, которые являются залогом исполнения их обязательств. Без них нет выхода на рынок, а такие технические ошибки могут поставить крест на достигнутых ранее договоренностях.

Сейчас «Геоизол» реконструирует и приспосабливает для современного использования форт «Кроншлот», Канатный цех с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик», где должен появиться офисный центр, завершает реконструкцию учебного корпуса Северо-Западного института управления — филиала РАНХиГС на Каменноостровском проспекте. Также подрядчик возводит инфраструктуру в морском порту Калининграда, международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерском и реконструирует набережную в Светлогорске.



Появлению исков от подведомственного Минобороны ФГУП в «Геоизоле» удивились. «В настоящий момент мы разбираемся и в ближайшие несколько дней вопрос урегулируем. Надеемся, что это досадное недоразумение», — сообщила «Фонтанке» генеральный директор и владелица компании Елена Лашкова.

Назвать объекты, с которыми могут быть связаны иски, она не смогла, сославшись на договор о неразглашении.

«Фонтанка» также отправила запрос в Министерство обороны, ответа не получила.

Однако, по данным редакции, требования ГУСС могут быть связаны с объектами, которые уже давно сданы в эксплуатацию. В самом крупном иске просматриваются масштабы нового корпуса Нахимовского военно-морского училища. Как сообщается на сайте Военно-строительного комплекса Минобороны, «военные строители» построили его за 181 день и сдали в 2018 году. То, что «Геоизол» при этом участвовал в строительно-монтажных работах — секрет Полишинеля. Об этом написано на его сайте.



Вторым объектом, по предположению источника «Фонтанки», может быть жилой дом для военнослужащих Балтийского флота в Калининграде. Он тоже давно сдан и заселен. Ключи от 121 квартиры-студии вручали новоселам в начале марта.

Третий объект остается загадкой. Можно подумать, что речь идет о реконструкции «Кроншлота». На нее сначала выделяли 2,3 млрд рублей, а позже дофинансировали вместе с реконструкцией других фортов на общую сумму 1,1 млрд . Предположительная стоимость работ, на первый взгляд, вписывается в рамки исковых требований, но, насколько известно «Фонтанке», на самом деле они в разы превышают стоимость работ «Геоизола».



Источник на рынке строительного подряда в беседе с «Фонтанкой» предположил, откуда могли взяться таинственные цифры. По его словам, необходимость строителей получать множество согласований и проходить экспертизы обычно затягивает процесс на годы, а объекты Минобороны, как и многим другим ведомствам, зачастую бывают нужно прямо сейчас. Приходится выходить из ситуации.

«На Западе заключается EPC-контракт, в котором подрядчик берет на себя обязательства спроектировать, построить и сдать в эксплуатацию. Определяется стоимость — и погнали. А у нас традиционно сначала проект проходит стадию проекта, потом Главгосэкспертизу, после этого он передается в производство работ выбранному подрядчику, затем он строит, и уже по ходу выпускается рабочая документация, — объяснил он. — Вот этот процесс занимает примерно от двух до трёх лет. То есть все объекты строительства по такому принципу строятся на 2–3 года позже».



По словам собеседника, распространенная на рынке практика — когда ведомство выдает аванс, подрядчики сразу приступают к строительству, а согласования получают параллельно. Часть документов может закрываться задним числом. Допустим, среди огромного количества документов какой-то затерялся или на нем недосчитались подписи. Значит, взаиморасчеты не завершены. Условный юридический департамент госведомства не будет вдаваться в детали, был ли в действительности сдан объект. Юристы на автомате составляют и рассылают иски, просят взыскать задолженности и неустойки по незакрытым контрактам. Должен ли кто-то их выплачивать, разбираться будет суд.

«Геоизол» — далеко не единственная компания, которая недавно получила иски от структур Минобороны. С начала марта они направили в суд еще 7 заявлений, но суммы требований по ним гораздо меньше.



Три дела касаются привлечения органов власти к административной ответственности. Еще три — исполнения обязательств по договорам подряда, энергоснабжения и страхования. По одному из дел выступает ответчиком включенная в реестр недобросовестных поставщиков компания «СД Атриум». За последний год она получила 96 исков, касающихся исполнения обязательств по договорам, на общую сумму 6 млрд рублей. Сейчас структура Минобороны потребовала от нее еще 584 млн рублей.



Последний иск управление специального строительства подало 15 марта против предпринимательницы из Москвы Елены Ярославцевой. Оно просит суд выдать в отношении нее судебный приказ на 54 тыс. рублей.

Пока этот материал готовился к публикации, «Фонтанке» стало известно, что ГУСС инициировало процесс возврата исков. По нашим данным, само их появление могло стать следствием проверки надзорного органа, которая выявила недостаточную работу по предъявлению и урегулированию претензий, а дальше сыграл человеческий фактор — кто-то переусердствовал.



В результате технической ошибки получилась юридическая коллизия, объясняют специалисты в области госзаказа: если отозвать иски из суда, заказчик не сможет больше выставить аналогичные требования и тогда, в случае чего, ему придется попрощаться и с гарантийным ремонтом. Насколько известно «Фонтанке», о ситуации узнали «на самом верху» и процесс ускорился. На данный момент недостающий документ вроде бы найден и направлен в суд. Реакции ожидают самое позднее в понедельник.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

