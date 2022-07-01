Правительство РФ выделит на реконструкцию фортов Кронштадта дополнительно 1,1 млрд рублей

Власти РФ выделили на реконструкцию фортов Кронштадта по проекту «Остров фортов» 1,1 млрд рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства России 1 июля.
На выделенные средства будет продолжена реконструкция фортов «Император Александр I», «Кроншлот» и «Петр I». У них будет восстановлен исторический облик, затем форты станут доступны для посещения.
Ранее правительство выделило на реконструкцию фортов более 1 млрд рублей. Новые средства позволят продолжить начатую работу.
Ожидается, что к 2026 году турпоток в Кронштадт составит 3,5 млн человек в год. Чтобы принять этот поток людей, планируется расширение и модернизация кронштадтской улично-дорожной сети, а также реконструкция транспортной развязки на въезде в город.