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    Правительство РФ выделит на реконструкцию фортов Кронштадта дополнительно 1,1 млрд рублей

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    Власти РФ выделили на реконструкцию фортов Кронштадта по проекту «Остров фортов» 1,1 млрд рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства России 1 июля.

    На выделенные средства будет продолжена реконструкция фортов «Император Александр I», «Кроншлот» и «Петр I». У них будет восстановлен исторический облик, затем форты станут доступны для посещения.

    Ранее правительство выделило на реконструкцию фортов более 1 млрд рублей. Новые средства позволят продолжить начатую работу.

    Ожидается, что к 2026 году турпоток в Кронштадт составит 3,5 млн человек в год. Чтобы принять этот поток людей, планируется расширение и модернизация кронштадтской улично-дорожной сети, а также реконструкция транспортной развязки на въезде в город.

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