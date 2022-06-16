К 2026 году в «Острове фортов» ждут до 3,5 млн человек в год, но для этого нужно построить гостиницы и дороги

Ростуризм, Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и туристско-рекреационный кластер «Остров фортов» будут вместе работать над развитием туристского потенциала Кронштадта. В первую очередь, это касается создания гостиниц и другой инфраструктуры для приема и обслуживания туристов.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Соглашение о сотрудничестве на XXV Петербургском международном экономическом форуме подписали руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев и руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

— Кронштадт — интереснейшее место. Это легендарный город-крепость, центр военно-морской славы России, хранитель лучших традиций российского флота. Это родина более чем 300 изобретений и технологических инноваций, — рассказала Ксения Шойгу.



У Кронштадта огромный историко-культурный потенциал, который надо использовать для развития городской экономики, для повышения качества жизни кронштадтцев. Проект «Остров фортов» работает над решением этой задачи». По ее словам, подписанное соглашение поможет координировать усилия с органами власти на федеральном и городском уровне.



Если говорить о первостепенных задачах, то это строительство гостиниц. Из-за того, что туристы не могут остановиться здесь на сутки и более, Кронштадт принимает в основном экскурсии. За один день все не осмотреть, и люди не могут познакомиться с многочисленными кронштадтскими достопримечательностями, а городская экономика недополучает доходы. Поэтому в рамках проекта «Остров фортов» в Кронштадте планируется построить два современных отеля — 3* и 4*, а также создать гостиничные номера на территории отреставрированного и музеефицированного форта «Император Александр Первый».

Между тем музейно-исторический парк «Остров фортов» с августа 2020 года принял уже более 2 млн гостей, в этом году планируется открытие третьей очереди. В следующем году откроется Музей военно-морской славы с первой советской атомной подводной лодкой К-3 «Ленинский комсомол» в качестве центрального экспоната, до 2026 года — музеи и туристская инфраструктура на восстановленных и приспособленных к современному использованию фортах «Кроншлот», «Петр Первый» и «Император Александр Первый», а также яхтенный порт на 509 судов.



Возобновлено регулярное водное сообщение между Центральным районом Санкт-Петербурга и музейно-историческим парком. Сейчас на маршруте работают «метеоры», а уже с 2023 года на него выйдут первые пассажирские катамараны нового проекта «Котлин», которые сделают поездки в Кронштадт по воде еще более комфортными и привлекательными.

Ожидается, что к 2026 году турпоток в Кронштадт составит 3,5 млн человек в год. Чтобы принять этот поток людей, планируется расширение и модернизация кронштадтской улично-дорожной сети, а также реконструкция транспортной развязки на въезде в город.

— Кронштадт — перспективный и интересный город, прекрасно дополняющий карту «новой туристской географии» Санкт-Петербурга, новая точка притяжения для гостей Северной столицы, — отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. — Реализация его туристского потенциала будет способствовать диверсификации туристских маршрутов, привлечению новых категорий туристов, увеличению числа повторных поездок. Все это сегодня особенно отвечает интересам развития внутреннего и въездного туризма, соответствует стратегическим приоритетам отрасли.

Сергей Корнеев также отметил, что Санкт-Петербург подписал на ПМЭФ 15 соглашений о сотрудничестве в области туризма, и все они направлены на развитие города как мощного туристического кластера на российском и международном рынках. И развитие Кронштадта — одно из важнейших в этом направлении.