Несрочный бизнес. Предприниматели просят не считать их уголовниками

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





РСПП предложил декриминализовать несколько экономических статей Уголовного кодекса. Посыл объясняется чрезмерным давлением на бизнес — мол, лучше предпринимателей не сажать, а за проступки учить уму-разуму рублем.

«Фонтанка» изучила судебные документы и выяснила, что наказывать-то по большому счету и некого — по итогам 2021 года по чисто предпринимательским статьям УК РФ, предложенным РСПП, осудили всего троих. Проблемы — совершенно в другом.



Всецело освободить бизнес от наказания РСПП не предлагает. Акценты здесь, скорее, расставлены так, что одни из предложенных к декриминализации статей Уголовного кодекса устарели, другие дублируются со статьями кодекса административного, а по третьим слишком жесткие меры.



Детально тему давления властей на предпринимателей планируют обсудить на съезде членов РСПП 16 марта, где ожидается участие президента РФ Владимира Путина. Пакет мер уже, вероятнее всего, увидели в Минюсте, Генпрокуратуре, МВД, Госдуме и деловых объединениях.



Закидывая наживку для темы очередного съезда, РСПП предложил декриминализовать пять статей:

«Незаконное предпринимательство» (ст. 171 УК РФ). «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов» (ст. 193.1 УК РФ). «Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ» (ч. 1 ст. 251 УК РФ). «Хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием без причинения значительного ущерба» (ч. 1 ст. 159 УК РФ). «Незаконное использование изобретения, полезной модели» (ч. 1 ст. 147 УК РФ).



Впрочем, пока что предмета обсуждения на съезде как такового и нет, об этом говорят данные судебной статистики за 2021 год:

за незаконное предпринимательство осудили троих, причем один лишился свободы на срок до двух лет и лишь двое — от трех до пяти. Возможно, благодарны снижению уголовного давления на них были бы и эти трое, но говорить об ужасающей массовости в данном случае повода нет. Впрочем, за первые полгода 2022-го (более свежих данных нет) по этой статье село уже 7 человек;

за совершение валютных операций с использованием подложных документов лишили свободы 14 человек, причем на срок от 5 до 8 лет лишили свободы одного;



за мошенничество без причинения значительного ущерба за 2021 год осудили 584 человека, причем 552 лишились свободы на срок меньше года, еще 32 получили от 1 до 2-х. И вот тут вообще интересно: УК РФ по ч. 1 ст. 159 предполагает причинение ущерба до 10 тысяч рублей. Какой предприниматель мыслит настолько мелко, что рассматривает в качестве прибыли 10 тысяч рублей? Кроме телефонного мошенника или наперсточника на Невском, никто в голову и не приходит. И вряд ли эти граждане имеют хоть что-то общее с предпринимателями.



Что же касается остальных статей УК РФ, рекомендованных к декриминализации РСПП, то в 2021 году по ним не осудили никого.

Александр Абросимов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге, предлагает пойти дальше и декриминализовать архаичные, не соответствующие новым экономическим реалиям и не отвечающие критерию существенной общественной опасности составы преступлений: ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав», ст. 180 «Незаконное использование товарного знака», ст. 185.1 УК РФ «Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством о ценных бумагах», ст. 204.2 УК РФ «Мелкий коммерческий подкуп».



«Отдельного внимания заслуживают и установленные законодателем пороговые размеры ущерба, которые служат основанием для возбуждения уголовного дела и его квалификации по всем экономическим статьям. В настоящее время их размеры уже явно не соответствуют текущей экономической ситуации и задачам декриминализации экономической сферы и устранения избыточного силового давления на бизнес, обеспечению свободы предпринимательства и стимулирования экономической и инвестиционной активности. С учетом общего уровня инфляции, за последние 6 лет составившей более 60 % , они со всей очевидностью требуют корректировки в сторону пропорционального увеличения», — отмечает Александр Абросимов.



При этом безусловно уголовной остаётся (за неё даже не просят) 61-я статья в разделе «Преступления экономической направленности». В 2021 году по ней 739 человек были приговорены к лишению свободы, еще почти 2,5 тысячи — к штрафам на общую сумму под 400 миллионов рублей. Среди преступлений есть незаконная банковская деятельность, легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем, коммерческий подкуп, уклонение от уплаты налогов, контрабанда и ряд других, в уголовной природе которых ни у кого сомнений нет.



Но есть и составы, вызывающие большой вопрос, давать ли за них реальный срок и портить ли человеку биографию уголовным приговором. К примеру, «Незаконное предпринимательство» — это если ты торгуешь в интернете чехлами для телефонов, а самозанятость или ИП не оформляешь. Наторговал на 2,25 млн рублей — статья 171. Сдаете квартиру в аренду и не платите налоги? Статья 198 (между прочим, до года тюрьмы). Не можете погасить долг в срок? Примерьте на себя ст. 177 «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» — до двух лет. Пытаетесь спасти имущество при своем банкротстве — до 3 лет (ст. 195). Столько же — если оформляете фирму на жену или родителей, заранее планируя управлять ею самостоятельно. Может, вы не знали, но это состав статьи 173.1. А уж если как ИП берете кредит, но чтобы повысить свои шансы, чего-то недоговариваете банку — вообще до 5 лет по статье 176 «Незаконное получение кредита».



Возможно, действительно тему ослабления давления государства на бизнес стоило бы проговорить с властями. Но перед этим как следует поработать с матчастью и найти на теле бизнеса действительно болевые точки.

Для начала — вспомнить бесконечные разговоры о том, чтобы не брать под стражу предпринимателей, чья вина еще не доказана. К примеру, по данным Генпрокуратуры, в 2022 году было зарегистрировано 1075 преступлений экономической направленности, при этом в суд были направлены только 474. А это значит, что как минимум 600 человек «ходит» под статьей (хорошо, если на свободе или хотя бы дома). У них арестовываются счета, зачастую останавливается или вовсе разоряется бизнес.



При этом правоохранители никакой видимой ответственности за это не несут, даже если не могут доказать вины человека. Кстати, глава об экономических преступлениях начинается со 169-й статьи — о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Вот такая там формулировка: «Незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения». Многие предприниматели могли бы узнать в своих ситуациях такое вмешательство, но реально получивших срок по этой статье за весь 2021 и первую половину 2022 года — ноль. И всего один на всю страну за полтора года штраф (не более 100 тысяч рублей).



Ну и отдельная история — квалификация действий предпринимателей. Подавляющая часть осужденных на реальные сроки предпринимателей сидят не по экономическим статьям, а по «мошеннической» 159-й статье и ее многочисленным разновидностям — 5200 человек по итогам 2021 года и еще 2700 — по итогам января — июня 2022-го. В ней настолько гибко описан состав преступления, что под него теоретически может подойти вообще любая коммерческая операция. Даже взятый аванс может быть трактован как преступление — достаточно будет доказать, что вы намеревались расплатиться (даже если по факту — не расплатились) им с подрядчиками по другому заказу.

Если размер договора, который привлекает внимание правоохранителей, превышает 1 млн рублей — это уже автоматически 4-я часть статьи, то есть до 10 лет лишения свободы. За полтора года вот так «по полной» село 13 человек. А есть еще и пятая часть — «неисполнение условий договора». Там порог — всего 10 тысяч рублей. А наказание — до 5 лет. Если контракт на 3 миллиона — уже шесть лет, а если на 12 — все 10 лет. За полтора года так село 59 предпринимателей, в том числе 22 человека — меньше чем за 10 тысяч.



Ну и на сладкое, 159-я — формально не «экономическая» статья, хотя светит она в первую очередь предпринимателям. Из-за этого, к примеру, добрые намерения верховной власти не лишать свободы бизнесменов, пока не доказана их вина (и постоянные напоминания об этом), в этом случае не работают.



Наталья Вязовкина, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

