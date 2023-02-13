Новый зал в Мариинском, горячий поп сибирских аборигенов, концерт в оранжерее — куда сходить 14 февраля

Отмечаете ли вы День святого Валентина или просто хотите провести романтический вечер культурно и со вкусом, — «Фонтанка» подобрала для вас полтора десятка вариантов для «выхода в свет».

Под звуки саксофона, арфы и органа Академическая Капелла Тематические концерты продумали многие академические площадки. Например, в Капелле 14 февраля — вечер под названием «О любви, о радости и о печали». Изюминкой программы называют цикл Астора Пьяццоллы «Времена года» в необычной транскрипции. Их дополнят темами Ромео и Джульетты из сочинений Нино Роты и Сергея Прокофьева, а также музыкой из кинофильмов о любви Микаэла Таривердиева, Евгения Доги, Эннио Морриконе и других композиторов. На сцене — ведущие солисты Мариинского театра, Джазовой филармонии и «Петербург-концерта» — Софья Кипрская (арфа), Юрий Богатырев (саксофон) и Ольга Котлярова (орган). Начало в 19:00. 0+



Под горловое пение на языках народов Сибири Клуб Sound Удивить новыми впечатлениями — одна из важных составляющих романтического вечера. В клубе Sound, что в «Севкабель Порту», помогут это сделать. 14 февраля там впервые в Петербурге выступает музыкальный коллектив OTYKEN с программой «Три дня дождя», которая также приурочена ко Дню всех влюбленных. OTYKEN — коллектив, участники которого в творчестве смешивают элементы современной поп-музыки с музыкой коренных народов Сибири, используя традиционные инструменты, тексты песен и языки. Важная составляющая их композиций — горловое пение. Группа, созданная в 2015 году, довольно популярна в соцсетях, можете оценить их колоритные клипы — это и впрямь впечатляющие сочетание. 20:00. 12+

Автор: видео с сайта youtube.com, канал OTYKEN

Под аргентинское танго Концертный зал Мариинского театра Классика жанра — музыка Астора Пьяццоллы. Надежна как «Ирония судьбы» на Новый год: лирическое и чувственное настроение пробуждает на «раз». На то и рассчитывал композитор из жаркого Буэнос-Айреса, на чьих улицах и сейчас постоянно танцуют танго. Конечно же, под его мелодии. В Концертном зале Мариинского их оживит Страдивари-ансамбль (солист и дирижер — Лоренц Настурика-Гершовичи). В программе — Танго-балет, «Кафе 1930», «Весна», «Зима», Adiós Nonino, Милонга, «Фуга и мистерия», ну и, конечно, Libertango — куда же без него. Начало в 19:30. 6+



В новых стенах и с французским флером Зал Рахманинова Мариинского театра Дебютировавшую чуть больше года назад площадку внутри комплекса Концертного зала Мариинского театра точно не отнести к заезженным местам, в которых бывал каждый. Камерный зал, оформленный деревом светлых тонов, со «Стенвеем» и акустикой от мастера Ясухиса Тойота — также приятный вариант провождения вечера. Тем более что в программе концерта «Очарование Франции» — романтики, музыкальные импрессионисты: Дебюсси, Форе, Пуленк, Мийо и другие. Исполняют Александр Левин (гобой), Захар Кацман (валторна), Анастасия Глаголева (скрипка), Дмитрий Харитонов (кларнет) и Марианна Домникова (фортепиано). Начало в 19:00. 6+



С музыкой Курентзиса, звуковыми инсталляциями и перформансами Дом Радио MusicAeterna уже второй год предлагает ко Дню святого Валентина дорогой-богатый спецпроект. В этот раз культурный марафон с довольно пессимистичным названием «Песни о любви и забвении» включает сочинения Теодора Курентзиса и композиторов-резидентов Дома Радио, звуковую инсталляцию и перформанс в исполнении MA Dance.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал musicAeterna

Пунктов программы будет три: в 19:00 всех соберет саундскейп, в 20:00 начнется концерт солистов musicAeterna, в 21:15 — перформанс на музыку Андреаса Мустукиса, исследование природы любви через движение, голос и цвет. Сразу после основной программы гостей ждет виниловый DJ-сет. 18+



Познавательно: на лекции Библиотека имени А. С. Грибоедова В юности мы легко влюбляемся не в реальных людей, а в киногероев. Почему так выходит и нормально ли это? Об этом — лекция «Влюбленные в кино», рассчитанная на взрослых и детей. Ее проведет продюсер и режиссер, член Союза кинематографистов Власта Арно, директор и основатель Международного кинофестиваля Cinema Kids. Начало в 18:30, вход свободный. 12+



С пользой для кошелька Библиотека имени В. В. Маяковского «Из рук в руки, от сердца к сердцу» — под таким девизом проводит книжную акцию Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского. По случаю Международного дня книгодарения и 155-летия библиотеки с 12:00 до 18:00 можно подойти на основной абонемент и забрать в подарок списанные книги из фондов. 12+.

Среди пальм Оранжерея Таврического сада Скоро оранжерея Таврического сада уйдет на реконструкцию, а пока там еще можно побывать на концертах. Под стеклянными сводами среди атмосферы вечного лета пройдет камерный концерт группы Just for You. Мягкие лирические композиции Анастасии Абруцкой станут пропуском в мир пальм, цветов и суккулентов. Начало в 20:00. 6+

Автор: видео с сайта youtube.com, канал «Настя Абруцкая и JUST4YOU»

Драматически Александринский театр Ну, в принципе, тоже — чем не отношения... Александринский театр иронично поставил в афишу на 14 февраля спектакль «Отелло». Постановка Николая Рощина по собственному (с М. Смирновым) сценарию по одноименной трагедии Шекспира — свежайшая премьера коллектива. В ней заняты прекрасные актеры. Сюжет переосмыслен. Он разворачивается на фоне венецианско-турецкой войны конца XVI века. «Каждый из главных героев истории получает право представить свою правду, — говорится в аннотации. — В спектакле прозвучат версия самого Отелло, версия Яго, версия Дездемоны». Начало в 19:00. 18+



Академично Малый драматический театр Выбор МДТ ко Дню святого Валентина более классичен. Там дают «Бесплодные усилия любви» — комедию опять-таки Шекспира в постановке самого Льва Додина. Работа аж 2008 года, но от того хуже не стала. Критики отмечали в ней нехарактерную для Додина игру и игривость, пародию на оперный спектакль и стремительность развития сюжета, по которому молодые люди решают отказаться от любви… Начало в 19:00. 16+

У экрана Киноцентр «Родина», «Дом Кино»

Автор: видео с сайта youtube.com, канал <a href="https://www.youtube.com/@1-2-3Production" target="_blank" class="io-leave-page _">1–2–3 Production</a>