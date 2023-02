Новый зал в Мариинском, горячий поп сибирских аборигенов, концерт в оранжерее — куда сходить 14 февраля

Среди пальм

Оранжерея Таврического сада

Скоро оранжерея Таврического сада уйдет на реконструкцию, а пока там еще можно побывать на концертах. Под стеклянными сводами среди атмосферы вечного лета пройдет камерный концерт группы Just for You. Мягкие лирические композиции Анастасии Абруцкой станут пропуском в мир пальм, цветов и суккулентов. Начало в 20:00. 6+