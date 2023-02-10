В День всех влюбленных в прокат выпускают эротическую мелодраму с Александром Петровым

В День всех влюбленных, 14 февраля, на экраны выходит фильм Дмитрия Суворова «Непослушная». Александр Петров играет бизнесмена Матвея, который планирует застроить территорию старинного лесопарка. Противостоять ему берется студентка Эля (Анастасия Резник, «Капельник», «Конец света»), у которой душа болит за экологию. Постепенно Матвей увлекается соперницей и предлагает ей пари: провести вместе романтическую неделю. Если Эля после этого сможет его покинуть — лесопарк останется в целости и сохранности. Так их отношения закручиваются в еще более непростую спираль.
Предыдущий фильм Дмитрия Суворова «Одна» про девушку, выжившую в тайге после авиакатастрофы, собрал в прокате свыше 360 миллионов рублей. Новое кино, полное откровенных сцен, по его задумке, является современной версией «Золушки» и как раз заинтересует зрителей, празднующих День святого Валентина.
18+
Федор Дубшан