Куда пойти 15–17 декабря: выставка-приключение «Тайны забытых сказок», фестиваль «Площадь Искусств» и непривычный Васнецов

В эти выходные настраиваемся на приближающиеся праздники со сказочными героями, слушаем музыку, вдохновлённую великими, и знакомимся с новыми художниками в маленьких галереях.



Актуальное Волшебники и сказания — в пространстве у залива До 31 марта, 6+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Чудесные лабиринты волшебных миров и персонажи абсолютно разных сказок перенесут в фантастический мир посетителей новой выставки в «Севкабель Порту». Режиссёром экспозиции-приключения «Тайна забытых сказок» стал лауреат «Золотой Маски» Алексей Франдетти, и неудивительно, что проект получился по-театральному ярким. В двенадцати интерактивных залах будут и шоу, и квест, и аудиоспектакль, инсталляция и элементы виртуальной реальности. Локации, как и герои, разнообразны: морское дно, замок Снежной королевы и царство драконов.



«Площадь Искусств» покажет лучшее 15–17 декабря, 20:00, 6+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В Петербурге стартовал XXIII Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств», посвящённый памяти Юрия Темирканова. Программа насыщенная: концерты идут каждый день. В Большом зале Филармонии 15 декабря обладатель премии Grammy, Камерный ансамбль «Солисты Москвы» и его художественный руководитель и дирижер Юрий Башмет играют новую программу, в которую вошли Чайковский, Камю, Шуберт-Малер, Сен-Санс. Художественное слово у Константина Хабенского. Фестиваль в субботу продолжит выступление Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии под управлением одного из самых востребованных молодых российских дирижеров Димитриса Ботиниса. Солист — известный британский пианист Фредди Кемпф. Прозвучит Первый фортепианный концерт Шопена и фрагменты музыки балета «Щелкунчик» Чайковского. На воскресный вечер в филармонии запланирована программа «Музыка и танцы эпохи барокко» и на сцену выйдут звёзды балета. Одноактный «Венецианский мавр», поставленный на музыку Генри Пёрселла в стилистике старинного танца паваны, представит шекспировский сюжет в исполнении Фаруха Рузиматова, Илзе Лиепа, Ивана Васильева и Кристины Махвиладзе. В этот же вечер Фарух Рузиматов выступит в сольной хореографической сюите «Король танцует». Другой частью программы станет концертное выступление восходящей звезды мировой оперы, меццо-сопрано Василисы Бержанской. Она исполнит знаменитые арии барочного репертуара, созданные законодателями своего времени Антонио Вивальди, Георгом Фридрихом Генделем, Риккардо Броски. Начало всех программ в 20:00.



«Скучный спектакль» отправит в старинное путешествие 15 декабря, 19:30, 17 декабря, 19:00, 16+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Третье место» представляет премьеру независимого театра Lusores — «Скучный спектакль» по «Скучной истории» Антона Чехова. Все присутствующие отправятся в путешествие по коридорам сознания героя в особняке XIX века в исполнении актеров современного театра. Зрители, как и те, кто окажется на сцене, пройдут по руинированным анфиладам старинного особняка, посетуют на тяготы и невзгоды судьбы в Белом зале, потеряют и вновь обретут веру в идеалы.



В театре

Холод «Айсвилля» — в «Приюте комедианта»

15–17 декабря, 19:00, 18+

Несколько лет назад режиссёр Алексей Франдетти поставил в «Приюте комедианта» яркий и ироничный мюзикл «Дорогой мистер Смит». С тех пор он успел стать главным режиссером театра «Ленком» Марка Захарова и теперь возвращается на любимую сцену с новым спектаклем «Айсвилль». По сюжету на маленьком холодном острове умирает странная девочка и расследовать её гибель предстоит инспектору с материка. За музыкальное оформление детективного а капелла — мюзикла отвечает Евгений Загот — один из лучших композиторов жанра, обладатель премии «Золотая Маска».



Комедия британского драматурга — в петербургском театре

16 декабря, 19:15, 18+

Автор: Театр Легенда / YouTube

Зрители спектакля «Отель "Всё включено"» в театре «Легенда» наверняка оценят искромётный юмор комедии положений. Постановка выросла из пьесы известного британского драматурга Рэя Куни «Он, она, окно, покойник». В сюжете, наполненном своеобразным английским юмором и колоритом, премьер-министр, который мечтал отвлечься от работы и устроить романтический вечер, столкнётся с тысячей обстоятельств, которые будут ему мешать, и происходящее вокруг окажется до ужаса неожиданным.



«Легенда» расскажет про беды Федоры 17 декабря, 11:00, 6+

В семейном репертуаре «Легенды» в этот уик-энд детская музыкальная сказка «Приключения Федоры» по мотивам произведений Корнея Чуковского. Взрослых в постановке порадует очень близкий к оригиналу текст, а ребят — яркие объемные костюмы и множество мыльных пузырей.

Послушать музыку

Рокеры собираются в «Космонавте» 15 декабря, 19:00, 16+

Автор: 2 kruga / YouTube

«ОкоРок Фест» — главное событие выходных в «Космонавте». Настраивать на праздничное настроение и заряжать мощным роком публику будут лидер группы «Пилот» Илья Чёрт, Сергей Паращук из «Н.Э.П», Егор Тимофеев, основатель коллектива «Мультфильмы», и их коллеги по музыкальному миру. Пять лет назад не стало основателя фестиваля Димы Окорока, и его память обязательно почтят на встрече.



Musica Integral выступает в Капелле 15 декабря, 19:00, 0+

В пятницу в Академической капелле играет любительский симфонический оркестр Musica Integral. Для коллектива это первое выступление такого масштаба. В программе увертюра «Кориолан» Бетховена, Сюита святого Павла, написанная Холстом, Романс для альта с оркестром Бруха, а также Барток и Рахманинов. Дирижёр — Игорь Новицкий.



VOLKOV MANIFEST — в «Яани Кирик» 16 декабря, 20:00, 12+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В этот уик-энд под сводами концертного зала «Яани Кирик» проходит музыкальный фестиваль VOLKOV MANIFEST , и в субботу петербуржцы услышат музыку, вдохновлённую творчеством легенд петербургского авангарда Олега Каравайчука и Сергея Курёхина. В первом отделении прозвучат произведения петербургских композиторов Вячеслава Гайворонского, Алисы Духовлиновой и Вадима Бондаренко, во втором камерный оркестр «Дивертисмент» под руководством Ильи Иоффе исполнит произведения из «Воробьиной оратории» Курёхина.



Lumen вдохновит акустикой 17 декабря, 20:00, 16+

Группа Lumen даёт большой концерт с акустическим звучанием в клубе «А2». Акустика — особенная история для коллектива, ведь она раскрывает более лиричную и философскую сторону его творчества. Это будет уже второй вечер, посвященный 25-летию группы, на первом большую роль играло «электричество».

В музеях

Музей музыки познакомит с Мравинским

С 16 декабря, 12+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В Шереметевском дворце, в Музее музыки — выставка, посвященная 120-летию выдающегося музыканта, легендарного ленинградского дирижера ХХ века Евгения Мравинского. В течение полувека, с 1938 года он возглавлял симфонический оркестр Ленинградской филармонии и был признанным профессионалом. Теперь образ Мравинского раскроют с личной, человеческой стороны. Несколько лет назад вдова музыканта передала в музей часть личного архива, в том числе дневниковые записи, письма, заметки, которые открывают публике иного Евгения Мравинского, «без фрака», незнакомого и непривычного. Кроме записей и кадров, посетители увидят избранные партитуры из архива дирижёра с многочисленными пометами.



Редкий Васнецов — в Музее истории религии До 17 марта, 12+

Всадники Апокалипсиса 1887 Фото: Фото предоставлено Музеем истории религии Поделиться Поделиться





Основой новой выставки в Музее истории религии стала христианская живопись Ивана Васнецова, которую, в отличие от сказочных сюжетов, показывают совсем нечасто. В центре внимания окажутся четыре работы, созданные для церкви святого Георгия Победоносца в нынешнем Гусь-Хрустальном, а также другие редко тиражируемые работы мастера. Например, меню императорских обедов и ужинов, выполненные по рисункам Васнецова, а также его графика. Проект получил название « В. М. Васнецов и последователи» и был запущен в музее к 175-летию художника.



Путь классика советской живописи — через картины До 16 апреля, 6+

Самые ранние работы Исаака Бродского, включая детские рисунки и диплом, выставили на экспозиции в музее-квартире его имени. Ученик Ильи Репина стал ведущим мастером первой половины XX века, в 30-е годы именно он начал воспринимался как главный «официальный» художник советской власти. Теперь филиал Музея Академии художеств предлагает проследить становление нестандартного «рисуночного» стиля мастера через его раннее творчество на выставке «Исаак Бродский. Начало».

Олег Котельников призывает верить себе До 14 января, 18+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В обществе «А–Я» заработала персональная выставка легенды андеграунда Олега Котельникова «Верь своей собаке». Незадолго до Нового года живописец, поэт и музыкант Олег Котельников, чье творчество тесно связано с группой «Новые художники», основанной Тимуром Новиковым, призывает верить интуиции и прислушиваться к себе. Внутренний голос в его понимании — словно сторожевой пёс на страже спокойствия, и эта «собака не лает просто так». Стержнем экспозиции стала спонтанно появившаяся серия акварелей, графики и стихотворений последнего времени.



Петербург в фотографиях — на выставке-ретроспективе До 4 февраля, 16+

Фото: Сергей Компанийченко. Канал Грибоедова. Ленинград. 1988 / предоставлено «РосФото» Поделиться Поделиться





Репортажная съемка Петербурга в переломные 1980–1990-х годы, портреты политиков и деятелей культуры, фотоочерки из жизни города — такие сюжеты можно увидеть на выставке «Ленинград — Петербург в объективе Сергея Компанийченко» в «Росфото». Из огромной коллекции снимков известного петербургского фотожурналиста отобрали 140 чёрно-белых авторских отпечатков, которые охватывают больше полувека истории Петербурга. Портреты политиков, например Леонида Брежнева и Анатолия Собчака, соседствуют с фотографиями деятелей культуры: Дмитрия Хворостовского, Даниила Гранина, Александра Розенбаума и многих других.

NameGallery демонстрирует «Неподвластность» До 17 февраля, 18+

«Неподвластность» — индивидуальная выставка художника Петра Белого в пространстве NameGallery. Автор погружается в пучину морской темы и пытается понять, что такое искусство: застывшая ли стихия, поселившаяся в складках жестяных волн, или нечто не столь незыблемое. Он противопоставляет чистое «идеальное» искусство новизне «флейт водосточных труб» и оставляет последнее слово за зрителем.



Узнать новое

Мода на ароматы отразится на лекции

15 декабря, 18:30, 12+

В лектории Петропавловской крепости выступают «Папоротники против цветов»: парфюмерный историк Элина Арсеньева в эту пятницу погрузит в ароматы эпохи модерна. На встрече она проведет ликбез на тему того, как менялась мода на ароматы из столетия к столетию, и объяснит, как получилось, что ароматы трав, древесины и даже терпкий, чуть горьковатый, фантазийный запах «папоротника» потеснили поднадоевшие цветочные ноты. Вход на лекцию по билетам.



Вишнёва и Ковалёва втретятся в «Англетере» 15 декабря, 19:00 и 21:00, 6+

Профессор Академии Вагановой Людмила Ковалёва сама не стала примой Мариинского театра, но воспитала Диану Вишнёву и прим Большого театра, танцовщиц, которые выступают на главных мировых сценах. Её ученицы славятся не только техникой, но умением исполнять практически любой репертуар. В пятницу в «Англетере» пройдёт премьера документального фильма о Ковалёвой «Посвящение педагогу». На сеансе в 19:00 запланирована сессия «Вопрос-ответ» с самой профессором и Дианой Вишнёвой, а в 21:00 картину представит модератор, балетный журналист Екатерина Баева.

Психолог объяснит, как работает психология обид 16 декабря, 12:00, 12+

Обида — не простая эмоция, а скорее целый коктейль разноплановых чувств. На лекции «Психология обиды» в Библиотеке им. А. И. Герцена психолог Анна Беляева объяснит механизм возникновения неприятного ощущения и влияния обиды на организм. Отдельно расскажет о методах «избавления» от чувства обиженности и научно всё обоснует. Вход на лекцию свободный для всех.

«Выбор носителя» — на грани художества и науки 16 декабря, 13:00–16:00, 12+

Летом и осенью 2023 года ученые, художники, философы, кураторы вместе с жителями Петербурга занимались «народным сайенс-артом» в институте Физиологии имени И. П. Павлова . Участники проекта «Популярный ART & SCIENCE» слушали лекции и вели дискуссии, собирали научные данные на интенсивах по физиологии движения и звука, генетике и микроскопии, а затем использовали изученное, чтобы создать художественные произведения на стыке науки и искусства. Что получилось — теперь показывают на выставке «Выбор носителя» в том же Институте физиологии. Организаторы называют экспозицию исследованием о том, как люди сохраняют «научную картину мира в условиях катастрофической нестабильности». В выходные в залах пройдут несколько экскурсий. Нужна регистрация.



Лурье представит «Частную армию Попски» 16 декабря, 16:00, 16+

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться





В субботу в «Сообществе» Новой Голландии пройдёт презентация книги «Частная армия Попски». Её представят переводчик Николай Конашенок и историк Лев Лурье. Издательство Individuum впервые перевело на русский язык мемуары Владимира Пенякова «Частная армия Попски» о том, как он — русский эмигрант — в годы Второй мировой войны создал секретный батальон для борьбы с силами Гитлера и Муссолини в Северной Африке и Италии. Для прохода на встречу нужна регистрация.



Смыслы из «Винни Пуха» откроют взрослым 16 декабря, 19:00, 18+

В пространстве «Охта-8» филолог, писатель Иван Чернышов и актер Александр Ширяев помогут запрыгнуть в «Нору смыслов «Винни Пуха». На лекции в субботу они напомнят, какие мудрости есть в детской сказке и пояснят, почему всем взрослым иногда полезно заглядывать на страницы, казалось бы, детского произведения.

На экранах

«Контроль» — в российских кинотеатрах

С 14 декабря, 16+

Автор: Planeta Inform/ YouTube

В российский прокат выходит триллер Дэин Фолэйз «Контроль» . Сюжет вращается вокруг молодого политика Стеллы. Женщина сталкивается с незнакомцем, который обещает её скомпрометировать, и ей приходится постоять за себя. В оригинальной озвучке голосом главного антагониста стал Кевин Спейси — актёр впервые появился в кинопроекте после своего суда в Лондоне, на котором с него были сняты все обвинения.



Звезда «Теории большого взрыва» в новом фильме С 14 декабря, 18+

Автор: Вольгá/ YouTube

На экраны выходит фильм «Моя жена — киллер» с актрисой Кейли Куоко, известной по роли Пенни из «Теории большого взрыва». Идеальную жизнь её новой героини рушит Интерпол и орава преступников, которые узнают, чем она занимается: женщина — профессиональный киллер, вот только об этом не догадывается даже её муж.

Фильм с Якубовичем на большом экране С 14 декабря, 18+

Леонид Якубович стал кинозвездой, и увидеть его получится в роли отца главной героини фильма «Честный развод. Бенефис» . Герой не общался с дочерью долгие годы и вышел на контакт, чтобы получить деньги и отдать долги. Всем в истории, срежиссированной Евгением Корчагиным, придётся научиться общаться друг с другом и в финале восстановить семейное равновесие.

Спортивная биография знакомит со звездой С 14 декабря, 12+

