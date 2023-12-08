«Контроль» — британский политический триллер в российских кинотеатрах

14 декабря в российский прокат выходит триллер Дэин Фолэйз «Контроль». Сюжет вращается вокруг молодого политика Стеллы (Лорен Меткалф). Несмотря на положительный публичный образ, у неё есть темные секреты, в том числе — компрометирующая связь с премьер-министром. Ей приходится столкнуться со зловещим незнакомцем, который прознал о темных делах Стеллы. Когда девушка берется отвезти домой дочь своего высокопоставленного любовника на суперсовременном беспилотном автомобиле, злодей перехватывает управление машиной, так что героиня оказывается в ловушке: ей предстоит ночь признаний на улицах Лондона.
Роль антагониста в фильме исполнил знаменитый актер Кевин Спейси, впервые сыгравший в кино после своего суда в Лондоне, на котором с него были сняты все обвинения. Впрочем, «живьем» в фильме он не появляется, а присутствие его ограничивается только зловещим голосом. Поэтому, к несчастью, для отечественного зрителя голос Спейси будет заменен актером дубляжа.
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Матвей Пирогов