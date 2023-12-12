В Музее истории религии покажут редкие работы Виктора Васнецова, в том числе меню императорских обедов по рисункам художника

Вы увидите порядка десяти картин художника из собрания музея. Ядром экспозиции станут четыре работы, созданные для церкви св. Георгия Победоносца в посёлке Гусь Мальцовский Владимирской губернии (сегодня — город Гусь-Хрустальный). Это картины «Голгофа», «Сошествие во ад», эскизы мозаик «Евхаристия» и «О Тебе радуется». Помимо религиозной живописи будут неожиданные вещи — например меню императорских обедов по рисункам Васнецова.



«Всадники Апокалипсиса», 1887 Фото: предоставлено Музеем истории религии Поделиться Поделиться





Для российских зрителей Виктор Васнецов — в первую очередь автор картин на сказочные и былинные сюжеты, вы наверняка помните «Алёнушку», «Трёх богатырей», «Витязя на распутье», «Ивана-царевича на сером волке». Однако художник также был новатором в религиозной живописи. Организаторы проекта приводят цитату куратора — хранителя музейного фонда «Православие. Изобразительное искусство» Ольги Коробко о том, что Васнецов создал свой стиль церковной живописи — монументально-символический. Он отошёл от академической традиции и был очень популярен на рубеже XIX–XX веков. На это же время пришёлся бум репродукций, и работы Васнецова воспроизводили во множестве тиражей, они были образцами для написания икон, использовались в росписях пасхальных яиц и для обучения молодых художников.



Помимо работ для церкви Георгия Победоносца в Гусь-Хрустальном Виктор Васнецов принимал участие в росписях Владимирского собора в Киеве, выполнил эскизы мозаик для церкви св. Марии Магдалины в Дармштадте и храма Воскресения Христова в Петербурге, создал росписи и эскизы мозаик Александро-Невского собора в Варшаве, иконы в иконостас собора св. Александра Невского в Софии (заложен в 1882 году, освящен в 1924-м).



«Сошествие во ад», 1905 Фото: предоставлено Музеем истории религии Крест-распятие, 1926 Фото: предоставлено Музеем истории религии Поделиться Поделиться





На выставке будут уникальные, редко тиражируемые работы мастера — например меню императорских обедов и ужинов, выполненные по рисункам Васнецова, а также его графика. Кураторы обращают внимание и на деревянный Крест-распятие — последняя работа мастера, которую он закончил за несколько дней до смерти. Также вы увидите эскиз неосуществленной росписи плафона центрального нефа «Всадники Апокалипсиса», выполненный для Владимирского собора, живописный образ святителя Алексия, митрополита Московского.



Выставка к 175-летию Виктора Васнецова «В. М. Васнецов и последователи» пройдёт в Музее истории религии с 12 декабря 2023 года (открытие в 16 часов) по 17 марта 2024-го. 12+

