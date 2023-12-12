Историк парфюмерии расскажет, как цветы в духах заменил папоротник

Когда-то ароматы были даже не букетными — конкретно «Сирень», «Гиацинт», «Роза» и так далее. И вдруг в 1880-х появляется аромат «фужерный». Для нас фужер — бокал для вина, без вина он ничем не пахнет. Но по-французски «фужер» — в первую очередь папоротник. Он и имелся в виду. Помните, как пахнет папоротник в лесу? Если да — то, скорее всего, вы помните что-то другое: наше обоняние слабовато, чтобы ощутить запах этого растения. Папоротниковый аромат был чистой фантазией мастеров парфюмерного дома Houbigant: терпкий, чуть горьковатый, с нотками мха и свежескошенной травы и лаванды. Помог создать этот аромат кумарин. Это соединение есть в десятках видах растений, особенно его много в бобах тонка, но еще в 1860-х вещество было синтезировано и в лаборатории, откуда и шагнуло в парфюмерию и больше из нее не выходило.

