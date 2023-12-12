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    Историк парфюмерии расскажет, как цветы в духах заменил папоротник

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    Парадокс: нотки кожи и дерева делают аромат духов «дороже» — а когда-то они были немыслимы в парфюме, ведь ассоциировались с запахами трудящихся и уж точно не с аристократией. А как цветы потеснил, например, папоротник? Узнаем 15 декабря в лектории Петропавловской крепости. 12+

    Фото: pixabay.com/
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    Когда-то ароматы были даже не букетными — конкретно «Сирень», «Гиацинт», «Роза» и так далее. И вдруг в 1880-х появляется аромат «фужерный». Для нас фужер — бокал для вина, без вина он ничем не пахнет. Но по-французски «фужер» — в первую очередь папоротник. Он и имелся в виду. Помните, как пахнет папоротник в лесу? Если да — то, скорее всего, вы помните что-то другое: наше обоняние слабовато, чтобы ощутить запах этого растения. Папоротниковый аромат был чистой фантазией мастеров парфюмерного дома Houbigant: терпкий, чуть горьковатый, с нотками мха и свежескошенной травы и лаванды. Помог создать этот аромат кумарин. Это соединение есть в десятках видах растений, особенно его много в бобах тонка, но еще в 1860-х вещество было синтезировано и в лаборатории, откуда и шагнуло в парфюмерию и больше из нее не выходило.

    Как синтетические вещества потеснили поднадоевшие цветочные ароматы и чем душились в эпоху Модерна, расскажет парфюмерный историк Элина Арсеньева. Слушаем 15 декабря в лектории Петропавловской крепости (Иоанновский равелин) лекцию «Папоротники против цветов. Ароматы эпохи Модерна». Начало в 18:30.

    Александра Шеромова

    Фото: pixabay.com/

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