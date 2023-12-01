Курёхин, Каравайчук и необарокко: русский авангард и немецкая классика прозвучат в «Яани Кирик»

14 и 16 декабря под сводами концертного зала «Яана Кирик» пройдёт музыкальный фестиваль VOLKOV MANIFEST. Его программа состоит из двух концептуально разных программ. Первый день посвящен немецкому барокко и русскому необарокко. Второй — легендам петербургского авангарда Олегу Каравайчуку и Сергею Курёхину.
14 декабря любителей классики порадуют исполнением сочинений Баха, Щмельцера и фон Бибера. Слушателей ждут интерпретации инструментальных и вокальных сочинений немецких композиторов. Во втором отделении концерта гости услышат локальную премьеру «Реквиема» Руста Позюмского, петербургского композитора в жанре необарокко. Изюминка премьеры — использование старинных инструментов, а ее смысловой точкой станет канонический текст «Реквиема», перенесенный в наше время.
16 декабря слушатели познакомятся с пьесами петербургских композиторов Вячеслава Гайворонского, Алисы Духовлиновой и Вадима Бондаренко, вдохновленными творчеством Олега Каравайчука. Во втором отделении камерный оркестр «Дивертисмент» под руководством Ильи Иоффе исполнит произведения из «Воробьиной оратории» Сергея Курёхина.
В программу фестиваля также включено выступление группы «АукцЫон», которое состоится 15 декабря в клубе Sound.
VOLKOV MANIFEST — фестиваль под кураторством петербургского контрабасиста Владимира Волкова. Волков играл с крупнейшими советскими и российскими джазменами, сотрудничал с курехинской «Поп-механикой» и «АукцЫоном». Его называли «одним из самых правильных музыкантов нашего времени». VOLKOV MANIFEST пройдет в Петербурге уже в 10-й раз.
Начало концертов в 20:00. 12+
Андрей Оу