В прокате — комедия с Леонидом Якубовичем в одной из главных ролей

14 декабря на экраны выходит картина «Честный развод. Бенефис». Это вторая часть комедии с Агатой Муцениеце и Александром Робаком. В предыдущей части, снятой в 2021 году, герой Робака, Гена, искал новую жизнь и новое счастье с прекрасной незнакомкой Миланой (Муцениеце). В новом фильме у него вроде бы все хорошо, но на горизонте возникают тучи: у Миланы не задаётся музыкальная карьера. А однажды к ней за кулисы внезапно приходит её давно потерянный отец — Альберт (Леонид Якубович). По сюжету он эксцентричный режиссер провинциального театра, который, пытаясь поставить свой мюзикл, связался с опасными людьми, оказался должен им денег и теперь видит свою последнюю надежду в дочери, с которой не общался никогда в жизни. Теперь всем троим — отцу, дочери и её мужу — приходится найти общий язык и восстановить семейное счастье.

