В кино покажут комедийный боевик с Кейли Куоко, звездой «Теории большого взрыва»

14 декабря на экраны выходит фильм «Моя жена — киллер». По сюжету главная героиня Эмма (Куоко) наслаждается идиллической семейной жизнью с мужем (Дэвид Ойелоуо, «Интерстеллар») и детьми в уютном домике в Нью-Джерси. Однако всё семейство не подозревает, что их мама и жена на самом деле — профессиональная киллерша, за которой охотится Интерпол. Когда Эмма и Дэвид решают устроить себе свидание в баре, всё разрушает появление загадочного мужчины (Билл Найи, «Рок-волна»), который знает, чем занимается Эмма. А затем на неё открывают охоту опаснейшие преступники, в том числе Гвен Карвер (Конни Нильсен, «Адвокат дьявола»).
Режиссером фильма стал француз Тома Венсан, ранее снявший нашумевший сериал «Борджиа».
Кейли Куоко получила известность после роли Пенни в ставшей хитом «Теории большого взрыва», также неплохо себя показал недавний сериал «Бортпроводница», в котором она играет главную роль.
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Матвей Пирогов