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    Филолог объяснит взрослым смысл «Винни-Пуха»

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    «Это жжж неспроста. Само дерево жужжать не станет./…/ А зачем тебе жужжать, если ты не пчела?» Эти соображения плюшевого медведя приводят в политических статьях и философских лекциях. 16 декабря в «Охте-8» филолог и актер представят «Винни Пуха» как кладезь смыслов «для взрослых». Бесплатно. 18+

    Фото: кадр из мультфильма
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    Есть целые разборы героев книг Алана Милна с точки зрения психологических проблем: у медведя — явное расстройство пищевого поведения, у Тигры — синдром дефицита внимания и гиперактивность, Иа — в депрессии, у Пятачка — тревожность, у Кролика подозревают обсессивно-компульсивное расстройство. Но в таком роде можно проанализировать многих героев детских сказок. Однако не каждого из них мы цитируют в быту. Цитаты в основном из советского мультика: «Что значит «я»? «Я» бывают разные!» Но если взрослый заглянет в книжку, в оригинал, то найдет там душераздирающее: «Если ты проживешь сотню лет, я бы хотел прожить сотню минус один, чтобы мне никогда не пришлось жить без тебя». Или: «Некоторые люди слишком много переживают за других. Думаю, это называется «любовь». Или: «Реки знают одну мудрость: нет нужды спешить, в один прекрасный день мы все равно туда попадем».

    «Попробуем закопаться поглубже в нору смыслов «Винни-Пуха», найти Слонопотама, избежать Буки и выиграть в Чепуху», — предлагают филолог, писатель Иван Чернышов и актер Александр Ширяев (он будет в роли Винни-Пуха и всех-всех-всех). Постигаем «Нору смыслов «Винни Пуха» (так лекция называется) в «Охте 8» (Большеохтинский пр., 8). Вход по регистрации через TimePad. Начало в 19:00.

    Александра Шеромова

    Фото: кадр из мультфильма

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