Филолог объяснит взрослым смысл «Винни-Пуха»

Есть целые разборы героев книг Алана Милна с точки зрения психологических проблем: у медведя — явное расстройство пищевого поведения, у Тигры — синдром дефицита внимания и гиперактивность, Иа — в депрессии, у Пятачка — тревожность, у Кролика подозревают обсессивно-компульсивное расстройство. Но в таком роде можно проанализировать многих героев детских сказок. Однако не каждого из них мы цитируют в быту. Цитаты в основном из советского мультика: «Что значит «я»? «Я» бывают разные!» Но если взрослый заглянет в книжку, в оригинал, то найдет там душераздирающее: «Если ты проживешь сотню лет, я бы хотел прожить сотню минус один, чтобы мне никогда не пришлось жить без тебя». Или: «Некоторые люди слишком много переживают за других. Думаю, это называется «любовь». Или: «Реки знают одну мудрость: нет нужды спешить, в один прекрасный день мы все равно туда попадем».

