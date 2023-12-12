«Тайна забытых сказок» откроется на берегу Финского залива

И на этот раз речь не про сказки из песен «Короля и Шута», а про смесь русского фольклора, арабских сказок, рыцарских романов, сказок Шарля Перро и Ханса Кристиана Андерсона. Режиссёр проекта — лауреат «Золотой Маски» Алексей Франдетти, для него это будет первый опыт организации выставки.
Организаторы «Тайны забытых сказок» обещают погружение в интерактив и этакий сказочный фьюжн: вас ждут шоу, квест, аудиоспектакль, инсталляция и, конечно же, виртуальная реальность. Гости смогут погрузиться на морское дно, примерить корону Снежной королевы, полетать на драконе (вопрос, будут ли гиппогрифы, остаётся открытым). Что вам ближе — «Арабская но-о-очь, волшебный Восто-о-ок» и ковры-самолёты или ледяной и прекрасный трон Снежной королевы?
Сюжетная канва проекта такова: исчез Хранитель сказок, из-за этого все сюжеты смешались, в волшебный мир попадают персонажи из других эпох и реальностей. Чтобы восстановить порядок, посетители выставки должны стать героями представления. Вы встретите двадцать четыре персонажа, пройдёте через двенадцать залов «сказочной вселенной». «Тайну забытых сказок» не назвать просто выставкой — это скорее занятный новогодний салат или спектакль, в котором вас к тому же приглашают участвовать.
Проект «Тайна забытых сказок» пройдёт в «Севкабель Порту» с 14 декабря 2023 года по 31 марта 2024-го.
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