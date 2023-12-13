В Музее-квартире Исаака Бродского покажут его ранние работы, включая диплом

Вы увидите самые ранние детские рисунки художника, а также работы, созданные в период обучения в Одесском художественном училище и позже — в Академии художеств. Именно там он воспринял отношение к искусству своего учителя Ильи Репина как к делу жизни.



И. И. Бродский. Теплый день. 1908 Фото: пресс-служба Музея Академии художеств Поделиться Поделиться





Исаак Бродский нашёл свой фирменный стиль «ажур» ещё в первый год обучения в Академии и, по собственному признанию, в дальнейшем его только совершенствовал. Эта манера предполагает «рисуночный» характер живописи и колористические обобщения. Критики отмечали это особое «лицо» живописи Бродского, именно «ажурность» характерна для его дипломной работы «Тёплый день».



Первые уроки Исаак Бродский получил от школьного преподавателя Н. И. Котляревского, в Одесском художественном училище занимался у Г.А. Ладыженского и К.К. Костанди. В 1902 году Бродского без экзаменов приняли в императорскую Академию художеств, где он окончательно сформировался как художник. Он учился у Ильи Репина, в начале 1900-х годов увлекался работами Рембрандта — об этом напомнит «Автопортрет» 1904 года.



Исаак Бродский стал ведущим мастером первой половины XX века, в 30-е годы именно он воспринимался как главный «официальный» художник советской власти. Музей Академии художеств предлагает проследить становление стиля Бродского, рассмотрев его ранние работы.



И. И. Бродский. Бюст Антиноя. Рисунок с гипса. 1898 Фото: пресс-служба Музея Академии художеств И. И. Бродский. Парусник. 1894–1895 Фото: пресс-служба Музея Академии художеств И. И. Бродский. Ступня. Рисунок с оригинала. 1894–1865 Фото: пресс-служба Музея Академии художеств И. И. Бродский. Женская голова. 1894–1895 Фото: пресс-служба Музея Академии художеств Поделиться Поделиться





Выставка «Исаак Бродский. Начало» пройдёт в Музее-квартире Исаака Бродского (филиал Музея Академии художеств) с 14 декабря 2023 по 16 апреля 2024. 6+

