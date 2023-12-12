В театре на Садовой пройдет премьера а капелла — мюзикла

«Приют комедианта» представит 15, 16 и 17 декабря новый спектакль режиссера Алексея Франдетти «Айсвилль».
На маленьком холодном острове Айсвилль произошло нечто загадочное — незнакомка по имени Ева внезапно умерла, встревожив тихую жизнь городка. Ева — странная девочка со сверхспособностями. Особенная героиня сталкивается с чуждым миром, который не торопится ее принять. Чтобы разобраться в этом непростом случае, с материка приезжает инспектор полиции.
Создатели спектакля будут рассуждать о проблемах, с которыми сталкиваются современные молодые люди, и о том, как общество реагирует на тех, кто чем-либо отличается. Это захватывающий сюжет, где компания юных героев оказывается в центре мистической детективной истории. Повествование разворачивается вокруг любовного треугольника и наполняется черным юмором и вечной зимой, которая замораживает все вокруг, кроме голоса.
Режиссер Алексей Франдетти возвращается на сцену театра «Приют комедианта» с уникальным мюзиклом без инструментального сопровождения, где голоса лучших исполнителей российских мюзиклов сопровождают сильную партитуру от Евгения Загота, обладателя премий «Золотая маска» и «Музыкальное сердце театра».
В ролях: Кристина Кузнецова, Дмитрий Воробьев, Александр Казьмин / Антон Авдеев, Ульяна Голещихина / Евдокия Малевская, Манана Гогитидзе, Кирилл Гордеев, Егор Матвеенко, Анна Тесс / Анжелика Рева, Александр Макаров.
Алексей Франдетти — главный режиссер театра «Ленком» Марка Захарова с 2022 года, в 2021 году поставил в «Приюте комедианта» мюзикл «Дорогой мистер Смит».
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Арина Хек