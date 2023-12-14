Психолог расскажет, какое влияние обиды оказывают на организм, и научит от них избавляться

Обида — целый «коктейль» чувств: в нем может быть и гнев на другого, и жалость к себе. Примешаться может даже любовь к тому, кто нанес обиду. Проявление обиды, как и многих других чувств, — во многом физиологический процесс, говорят психологи. И для удобства сравнивают это с чувством боли от удара. Мы морщимся, можем выругаться и прикрываем ушиб. Так организм рефлекторно защищается от повторного травмирования. Иногда это называют фазой ориентации, когда мы решаем, что делать дальше. С обидой похоже: нас уязвили, сделали «больно» — обиду психолог может описать как фазу ориентации. То есть обидеться — это чувство естественное. Но что с ним делать дальше — выбор человека. Почему одни более уязвимы, а другие менее? Почему одни быстро «отходят», а другие держат в себе обиду годами. Бывает ли обида оправданная? А конструктивная? И почему, даже если понимаешь, что никто не обязан соответствовать твоим ожиданиям, и хочешь избавиться от этой эмоциональной тяжести, далеко не всегда это получается?

